En medio de crisis, Shakira sorprende a Alejandro Sanz con hermoso gesto Pese a que Shakira ha atravesado por momentos complicados, nunca olvida a sus amigos. Ahora, le brindó su apoyo a Alejandro Sanz, quien no la está pasando nada bien a nivel profesional y personal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira y Alejandro Sanz Credit: Gianni Ferrari/Cover/Getty Images Es bien sabido que, hace unos días, Alejandro Sanz causó la preocupación de propios y extraños tras dar a conocer mensajes donde hablaba de estar atravesando por momentos personales complicados. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase", escribió en aquel momento. "Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer". Posteriormente, se supo que el cantante había terminado su última relación sentimental con la artista plástica Rachel Valdés. Aunado a eso, transcendió que el intérprete de "Cuando nadie me ve" había sido víctima de un fraude millonario por parte de uno de su empleados. Poco después, anunció que terminaba su relación laboral con la disquera Universal Music, con la cual trabajaba desde 2011. Así se dio a conocer que el compositor español iniciaba una nueva mancuerna con la disquera Sony Music. En medio de todo este caos, Shakira, quien se ha sabido lleva desde hace años una cercana amistad con Sanz, le mostró su apoyo al saber que se unía a la empresa discográfica donde ella trabaja. "Bienvenido a casa, hermano", escribió la colombiana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambos cantantes grabaron a dueto dos temas "Te lo agradezco, pero no" y "La tortura"; este último se convirtió en un gran hit y, según se menciona, consolidó la amistad esté los colegas, quienes no dudan en mostrarle cariño y solidaridad mutua cuando es necesario, tal como ocurrió con la intérprete de "Suerte" cuando se separó de Gerard Piqué y ahora Ella hace lo mismo con su gran amigo. Quizá Shakira vuelva a pronunciarse para darle respaldo a su entrañable amigo, luego de que saliera a la luz que Alejandro Sanz deberá pagar tres millones casi trescientos mil dólares tras ser condenado en Estados Unidos luego de no realizar los abonos correspondientes a préstamos que llevó a cabo para pagar una propiedad en Miami, Florida; lo cual, es un nuevo problema que deberá resolver.

