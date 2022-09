¡Shakira sonríe de nuevo al compartir la mejor de las noticias! "Gracias" En medio de su momento personal más complejo, la artista publicó un mensaje lleno de alegría y emoción con el que deja atrás esta difícil etapa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De sobra es conocido que los últimos meses no han sido los mejores para Shakira. Su separación de Gerard Piqué llegó salpicada de escándalos tras la nueva relación del deportista con Clara Chía, y la expareja ha sido el centro de todas las miradas y el objetivo de los paparazzi. Sin embargo, una buena noticia en la vida de la cantante colombiana ha dado un giro a esta etapa de situaciones dolorosas para la artista. Con una gran sonrisa y la alegría que le caracteriza, la intérprete dejó un mensaje muy cariñoso y positivo para sus seguidores en las redes. Shakira Shakira | Credit: (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images For 102.7 KIIS FM's Wango Tango) En él compartía por fin una buena noticia, y lo ha hecho ella, con su voz y esa expresión de felicidad que sus fans deseaban ver. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de sus historias de Instagram contaba el porqué de su alegría. La intérprete ha sido nominada a los Grammy Latino junto a su colega en este dueto Rauw Alejandro por el tema "Te felicito", una de las canciones más escuchadas del año en todo el mundo. Una melodía que también ha generado muchos comentarios ya que algunos aseguran es una carta directa a Piqué y su comportamiento. Algo que la artista jamás ha confirmado. Entre sus compañeros nominados también se encuentran Bad Bunny, Rosalía y Anitta, entre otros. La gala tendrá lugar el próximo 17 de noviembre en la ciudad de Las Vegas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Shakira sonríe de nuevo al compartir la mejor de las noticias! "Gracias"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.