Shakira graba su nuevo videoclip junto a Manuel Turizo Credit: Photo © 2023 Lagencia Press/The Grosby Group La cantante colombiana no para de reinventarse. Shakira con un outfit de sirena en un tanque de agua ¿Se viene otro exitazo?.

Shakira se transforma en sirena

Shakira graba su nuevo videoclip junto a Manuel Turizo Credit: Photo © 2023 Lagencia Press/The Grosby Group ¡La cantante colombiana se transformó en una sirena! Shakira fue fotografiada en el set de grabación de su nueva canción junto a Manuel Turizo.

Beso de Jennifer López y Ben Affleck

Jennifer López besa a Ben Affleck en la alfombra roja repleta de estrellas de su nueva película de Nike Credit: Photo © 2023 Media Punch/The Grosby Group La cantante y actriz Jennifer López besando a su esposo Ben Affleck en la alfombra roja del estreno de la película Air, en Los Ángeles.

Chiquis de gira

Chiquis en Conferencia de Prensa por su Tour Parte ll "Abeja Reina" Credit: Photo © 2023 Armando Mota/The Grosby Group Así de sonriente se dejo ver la cantante Chiquis durante una conferencia de prensa en la capital mexicana, en donde habló de, entre otras cosas, su tour 'Abeja reina'.

Marko Zaror en Despierta América

Marko Zaror, rival de Keanu Reeves en la nueva película de "John Wick 4", visita la casita de "Despierta América" Credit: Mezcalent El actor Marko Zaror, rival de Keanu Reeves en la nueva película John Wick 4, visitó el programa Despierta América (TelevisaUnivision) donde fue recibido por Karla Martínez, Alan Tacher y compañía.

Barack y Michelle Obama en Sídney

Barack Obama y Michelle Obama hacen un recorrido por la Ópera de Sídney con Caroline Kennedy Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Barack Obama y Michelle Obama hicieron un recorrido por la ópera de Sídney junto a Caroline Kennedy.

