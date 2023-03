Shakira se convierte en una sensual sirena en nuevo video musical con Manuel Turizo: ¡Mira las fotos! Se han filtrado las fotos del nuevo video musical de Shakira y Manuel Turizo, donde la colombiana se transforma en sirena. Mira las imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira hechiza como una sirena en su nuevo video musical con Manuel Turizo. Si bien aún no ha salido su canción con Turizo, titulada "Copa vacía", se han filtrado fotos de la cantante colombiana mientras grababa el videoclip. Vemos a Shakira dentro de un tanque de agua, transformada en sirena, atrapada, y melancólicamente viendo el mundo exterior. La expareja de Gerard Piqué subió la temperatura con la sensual coreografía de su video musical "TQG" junto a Karol G, y esta nueva producción con Manuel Turizo promete ser otro bombazo. En El gordo y la flaca (Univision), el paparazzo español Jordi Martin reveló que el video musical incluiría un beso entre Shakira y Manuel Turizo. Martin dijo que la artista de 46 años también saldría bailando con un vestido transparente bajo una cascada. Según reportes, Shakira estaría por lanzar un nuevo disco. El cantante Ed Sheeran reveló a Rolling Stone que también ha grabado una nueva canción con Shakira. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira como sinera Shakira | Credit: Lagencia Press/The Grosby Group "Copa vacía" cautiva con su melodía y letra. "Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía", dice esta canción, que los fanáticos de Shakira esperan ansiosos. Shakira Credit: (Kwaku Alston/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images) ¡Este 'canto de sirena' promete estar imperdible!

