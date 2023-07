Shakira responde alto y claro: "Yo no soy una funcionaria pública" La artista se mostró firme en sus convicciones durante su encuentro con Alejandra Espinoza para Primera impacto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha pasado algo más de un año desde que Shakira compartía con el mundo su dolor más personal, su ruptura con Gerard Piqué, papá de sus dos hijos. Lo hizo a través del mejor canal de todos, su música. Mucho ha llovido desde entonces, nuevos éxitos, una mudanza a Miami y mucho amor propio. La cantante se quiere más que nunca y eso lo desprende en cada aparición pública de los últimos tiempos. Durante su reciente entrevista en París con Alejandra Espinoza para Primer impacto lo ha vuelto a hacer. Ha hablado alto y claro. Parece que han pasado años desde su sesión #53 junto a Bizarrap, pero no fue hace tanto. Un tema que, asegura, muchos le dijeron que cambiara antes de publicarlo. Ella se negó. "Mucha gente alrededor mío, de mi equipo me decía, 'no, no, no, tú no vas a sacar esa canción, pero qué estás pensando, tienes que cambiar la letra'", recuerda. Shakira Shakira habla claro para 'Primer impacto' | Credit: (Photo by Neil Mockford/GC Images) Ella les escuchó y con mucho cariño, les respondió con absoluta seguridad. "NO, yo no soy una empleada de las Naciones Unidas o una funcionaria pública, yo soy una artista y tengo que expresar lo que siento, como lo siento y sublimar esas emociones y no tengo otra manera de hacerlo. Esa libertad de expresión no es negociable", aseveró. Aunque reconoce que "la vida me ha quitado otras cosas", la música ha sido su mejor aliada y, sobre todo, su público, "leal" e incondicional, además de su gran apoyo en momentos muy complicados. "La lealtad es algo tan exótico a veces hoy en día, es difícil encontrar gente leal, por eso me siento muy afortunada", expresó con una gran sonrisa. Las mujeres forman parte de ese grupo especial por lo que le han enseñado en todo su proceso. "En estos momentos después de tantos desafíos que me ha tocado vivir, es cuando más mujer me siento y más he entendido el significado de ser mujer. Me siento representada en tantas mujeres, hay muchas que se han identificado conmigo, el sentimiento es recíproco, me siento hermanada con tantas mujeres que han pasado lo mismo que yo o situaciones incluso peor", reconoce agradecida a todas ellas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su ilusión es seguir haciendo música, ser ejemplo de cosas bonitas para el mundo y, sobre todo, serlo para sus hijos. El próximo 20 de julio volverá a ser reconocida, esta vez en el Coliseo de Puerto Rico en Premios Juventud. Allí será galardonada por su trabajo en pro de la niñez a través de su Fundación Pies descalzos, creada cuando apenas tenía 18 años y comenzaba a triunfar. "En el colegio en el que me eduqué se nos instaló esa consciencia social y recuerdo que todos los viernes íbamos a hacer una misión social e intentábamos enseñar a niños de escasos recursos", explicó a Espinoza. Ahí fue consciente de sus carencias, la falta de comida, utensilios y herramientas. "Esta frustración fue el motor que propició que más adelante pudiera crear una fundación para abogar por la educación", reconoció. Lo ha conseguido. "Tenemos 9 escuelas y estamos construyendo más... Hasta ahora la fundación a atendido a unos 150 mil estudiantes y unas 800 mil familias, mi sueño es poder seguir creciendo y hacer más escuelas, conseguir más recursos y que cada día más gente entienda que la educación es ese agente de cambio.

