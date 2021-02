Close

Shakira y Piqué sí estarán en la boda de Messi Se confirma la asistencia de Shakira y Gerard Piqué a la boda de Messi con Antonella Rocuzzo, tras especulaciones de mala relación entre la cantante y Rocuzzo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De acuerdo con los organizadores, Shakira y Gerard Piqué ya confirmaron su asistencia a la boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo que se llevará a cabo el próximo viernes en Rosario, Argentina, según informó la agencia mexicana Notimex. Su presencia en el enlace matrimonial, tira por la borda los rumores de una supuesta pelea entre Rocuzzo y la intérprete de “Pies Descalzos”, que fue desmentida por la propia cantante. También, algunos medios aseguraron que la futura esposa de Messi había sido amiga de Nuria Tomas, la ex novia de Piqué, por lo tanto este futbolista y su pareja sentimental no serían invitados. Pese a las especulaciones, la semana pasada Shakira aseguró al noticiero argentino Telenoche (El Trece) que estarían presentes en la boda del delantero del Barsa, por él y Gerard Piqué “son amigos desde pequeñitos”. Image zoom Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, se dice que la cantante y su pareja llegará a Argentina el mismo viernes y saldrán del país luego de la fiesta, debido a compromisos de Shakira con la promoción de su más reciente disco titulado El Dorado. Otros invitados que ya confirmaron su asistencia son los jugadores de FC Barcelona Luis Suárez, Neymar y Cesc Fábregas; así como jugadores Ronaldinho, Deco y Sylvinho. Quienes ya arribaron a Rosario son los futbolistas Sergio Khun Agüero, quien va acompañado de su novia la Princesita Karina, y Pocho Lavezzi con sus hijos, dio a conocer el diario argentino El Clarín. A la boda, que se realizará en el Complejo City Center, asistirán un total de 250 invitados conformados por la familia de Messi y Rocuzzo, así como los amigos más cercanos.

