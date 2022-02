El cara a cara de Shakira y Shaquille O'Neal se hace viral, ¿quién baila mejor? Las redes están ardiendo con el baile que protagonizaron Shak y Shaq justo cuando ella está celebrando sus cumpleaños número 45. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir shakira shaquille oneal challenge Credit: IG/Shakira Las redes amanecieron con un reto viral entre Shakira y Shaquille O'Neal que está causando sensación. En el video se observa a la intérprete de "Loca" y "Waka Waka" —quien por cierto, hoy está cumpliendo sus 45 años— con gafas de sol retando al exjugador de la NBA, de —cuéntenlos— ¡siete pies de altura! y de 49 años, a bailar junto a ella. Lo que sigue es un brevísimo pero contagioso video mostrando el cara a cara entre Shak (quien mide 5 pies con 2 pulgadas) y Shaq donde se pone en claro que a la hora de sacudirlo la diferencia de edades y tamaños no importa. El video apareció en las redes de la estrella pop colombiana y también en las historia de Instagram del también autor, empresario y presentador de televisión. ¡Es pura gozadera! Lógicamente los fans han aprovechado el post para desearle feliz cumpleaños a la barranquillera, quien tiene festejo doble, pues hoy su amado Gerard Piqué, padre de sus hijos Sasha y Milan, también está de manteles largos celebrando sus 35 años de vida. Shakira y Familia Credit: Photo by James Devaney/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira se encuentra en un gran momento de su vida personal y su carrera, en 2021 celebró el XX aniversario de su álbum Laundry Service. Para celebrar el sueño cumplido la artista lanzó una edición extendida de su icónico álbum y que incluía una versión especial de su exito Whenever, Wherever! que interpretó durante el legendario Super Bowl LIV.

