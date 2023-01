¡Shakira lanza un nuevo baile y desata la locura por segunda vez! "Una explosión" Después de batir un récord con su primer reto, la cantante publicaba una nueva versión este viernes. La acogida ha sido abrumadora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de la espera, Shakira finalmente hizo caso a sus fans y lanzó el baile de su sesión #53 que ya muchos habían colgado en sus redes. Faltaba ella y cumplió con creces. Como era de esperar, el video se hizo viral de inmediato y, como su canción, batió un nuevo récord de visualizaciones, que ya superan, solo en Instagram, los 42 millones, y más de 110 M en TikTok. Por si esto fuera poco y con eso de que era viernes, la cantante ha compartido un nuevo video sobre este baile, esta vez con otra estructura de pasos y un nuevo look que ha causado sensación. En menos de 17 horas, ya sobrepasa los 17 millones de vistas. Shakira Shakira lanza un nuevo reto y las redes explotan | Credit: (Photo by Jason LaVeris/FilmMagic) La cantante ha desatado furor una vez más demostrando que, movimiento que da, movimiento con el que toca la gloria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si con el primero ya se ganó los piropos y aplausos de muchos, con este va por el mismo camino. "Este también es buenísimo, tenía que probarlo también", escribió encantada de la vida junto al clip. La colombiana eligió un look de lo más deportivo y juvenil con colores vivos. Su gorra y top cortito eran naranja, mientras que para sus pantalones deportivos y sus botas optó por el blanco. "A bailar que la vida continúa", "Reina", "Mejor que siempre", "Fuego", "Shak estás mejor que 2 de 22", "Fue una explosión", escribieron tan solo algunos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Shakira lanza un nuevo baile y desata la locura por segunda vez! "Una explosión"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.