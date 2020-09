Shakira se vuelve tendencia al posar con diminuto bikini Shakira está en el ojo del huracán gracias a una sensual fotografía que la propia cantante dio a conocer ¡es sorprendente! Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Pese a la pandemia, hay famosos que pueden disfrutar de las vacaciones, tal como es el caso de Shakira. Pero la cantante lo hace de una manera especial y diseña sus propios bikinis para lucir en la playa; ahora, presume uno diminuto que se ha convertido en la sensación de sus seguidores. La intérprete de “Ojos así” dio a conocer una fotografía donde posa con un atuendo en color rosa y la parte baja del traje de baño está decorado con flecos. A su costado se aprecia el mar. RELACIONADO: Shakira asegura que fue un milagro recuperar su voz Image zoom shakira instagram “Este es un traje de baño nuevo que diseñé y me hizo mi amiga Bego”, mencionó Shakira para acompañar la imagen que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “¡Siempre necesito crear mi propio [estilo] para el verano!”. Esta sensual prenda permite dejar al descubierto la escultural silueta de la compositora, quien también muestra su pelo suelto que le cubre casi la mitad del rostro. Image zoom Jamie Squire/Getty Images Los internautas se volvieron locos y de inmediato reaccionaron ante la belleza de la cantante, a quien llenaron de millones de halagos y likes a solo una hora de que se publicara la instantánea. “Descripción gráfica de ‘perfección’”, mencionó un usuario. “Peeero bueno, Shaki!!! Cuándo los vas a poner a la venta??? Yo ya aparto el mío, por si acaso... Nota: Nos mataste a todos con ese cuerpazo”, dijo una seguidora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Alguien me explica cómo es que esta mujer tiene este cuerpo”, expresó una fanática. “Me mataste con ese increible cuerpazo. Te amo Shakira”, agregó un cibernauta. “Simplemente bella y sin rayar en lo vulgar, definitivamente una diva”, comentó alguien más. Los mensajes también incluyeron la petición de que lance una línea de ropa. Mientras tanto, Shakira sigue causando furor mientras disfruta de la playa en compañía de su familia.

