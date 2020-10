Shakira recibió una invitación del príncipe William que no pudo resistir La cantante colombiana tampoco pudo evitar presumir a sus pequeños Milan y Sasha ante el futuro rey de Inglaterra. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Qué tienen en común Shakira y el príncipe William? Aparte de ser padres dedicados, ambos buscan crear un mejor futuro para sus hijos creando conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. En una amena e íntima plática que compartieron en redes sociales, la cantante colombiana se comprometió con el primogénito del príncipe Carlos a trabajar a favor de medidas que ayuden al medio ambiente como parte del concejo del Premio Earthshot, que a su vez reconoce a negocios e individuos que luchan por el sufrido planeta. “Tengo mucha esperanza en que este premio aporte un poco de optimismo e ilusión, y que nos haga ver que todos los retos medioambientales pueden ser solucionados”, le dijo el príncipe William a la cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de "La tortura" — quien se ha enfocado en promover la educación con su Fundación Pies Descalzos— se mostró realmente preocupada por la actual situación del medio ambiente a nivel global y prometió hacer un llamado para que otros se unan a sus iniciativas con miras a reparar el daño. “Si todos vivimos en este planeta, independientemente de la raza, las condiciones, el estatus social, la religión, a todos nos afecta directamente”, comentó la artista. “No es algo de lo que sólo podemos leer desde nuestra propia burbuja. El daño que se ha causado a nuestro planeta se está acelerando a un ritmo de locura y estamos en una lucha contrarreloj en este momento. Siento que es mi deber como ciudadana y como madre de dos pequeños crear conciencia sobre este tema antes de que sea muy tarde”. Shakira compartió que fue precisamente su hijo mayor Milan, de 7 años, quien empezó a preguntar sobre el medio ambiente cuando tenía apenas cinco años. Según ella, el niño le recordaba cosas como la importancia de conservar agua. También aseguró que su segundo retoño Sasha, de 5 años, está bastante preocupado por la contaminación plástica —y que cuando ve residuos en las calles, playas o lugares que visitan, se apresura a recogerlos. “Una vez nos fuimos alrededor de la manzana con guantes recogiendo la basura en el vecindario, y pensé que era una actividad familiar tan bonita… pero eso me mandó una señal y me hizo ver lo preocupados que están por el medio ambiente. Así que quiero aprovechar esa sensibilidad y enseñarles que si todos nos unimos y colaboramos, podemos resolver los problemas más grandes que tenemos como humanidad, porque su generación es la que debe pensar diferente; ellos son los que tienen que innovar”, comentó Shakira. La cantante admitió que reparar el daño que los humanos le han causado al medio ambiente es un proyecto ambicioso, pero aseguró que los recursos están disponibles para lograrlo si se unen fuerzas a nivel mundial. Además de hablar de la importancia de la educación y este proyecto, la orgullosa colombiana aprovechó la charla para invitar al príncipe a su bello país. “Tienes que venir a Colombia conmigo, yo te la muestro”, le dijo. “Es un país muy bello, con una gran diversidad. También enfrentamos muchos retos, pero la gente es fantástica, y muy acogedora y cálida y hay tanto talento a donde voltees. Es uno de los países con más biodiversidad en el mundo y tenemos mucho trabajo que hacer ahí”. El Premio Earthshot es el reconocimiento más prestigioso en lo que concierne el medio ambiente y busca reparar los daños hechos al planeta en los próximo diez años, incentivando e inspirando a todos para que tomen acción colectivamente.

Shakira recibió una invitación del príncipe William que no pudo resistir

