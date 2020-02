¡Shakira se divierte viendo mariachis bailar champeta! En el divertido reto viral #champetachallenge todos quieren imitar los sensuales movimientos de la colombiana. Hoy, unos simpáticos mariachis de San Miguel de Allende captaron la atención de la cantante, quien compartió su baile en redes para deleite de todos. ¡No te lo pierdas! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El popular movimiento conocido como #champetachallenge que inició la cantante Shakira tiene al mundo moviendo las caderas. El video que compartió hoy la colombiana en sus redes, seguro te sacará una sonrisa. ¡Qué viva México y sus mariachis! Así se refirió la colombiana a los simpáticos mariachis de San Miguel de Allende que quisieron formar parte de este divertido reto que ya lleva días circulando por las redes y se hizo viral: “¡Mariachis bailando champeta! ¡Y yo que pensaba que lo había visto todo!”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los bailes de Shakira, extraordinaria cantautora y bailarina, son siempre muy imitados. Ahora le tocó el turno a la champeta, una danza tradicional afrocaribeña muy popular en las costas de Colombia durante los años 70 y que dejó pasmados a los televidentes frente al Super Bowl. Fue tal el impacto del medio tiempo del último Súper Tazón celebrado en Miami que sus protagonistas, tanto Shakira como Jennifer Lopez, continúan todavía en boca de todos. Una vez más, las divas Latinas deslumbraron al mundo, esta vez unidas desde un escenario. Image zoom Aunque el éxito fue arrasador, no todos celebraron sus sensuales movimientos y algunas voces se alzaron contra su espectáculo. ¿Era apropiado el estilo de la representación para los más pequeños de la casa? Image zoom Personas muy dispares opinaron sobre ello y llamó la atención un tweet del mismísimo Jeb Bush, político conservador, hijo y hermano de presidente, que aseguraba que era el mejor medio tiempo de la historia. Image zoom Miles de personas participaron ya del #champetachallenge con sus propias versiones de este original baile… ¿Y tú? ¿Te animas a participar? Advertisement

