Shakira se despide de España con triste mensaje: "Las cosas no son siempre como soñamos" La artista y sus hijos ya están rumbo a Miami. Así ha sido su emotiva despedida del que ha sido su hogar por más de una década. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2 de abril del 2023 será un día que Shakira nunca olvidará. La artista y sus dos hijos han puesto rumbo a Miami después de muchos meses de especulaciones sobre el momento de su viaje. Las pistas dadas hasta ahora apuntaban a que sería después de la Semana Santa, pero ha sido al revés y antes de lo esperado. Sus fans confirmaban este sábado la noticia ya que, para despedirla, se aglomeraron en la puerta de su casa para cantarle y desearle lo mejor en esta etapa que empieza. Finalmente quedaba confirmado que este domingo, la intérprete, su hermano Tonino, Sasha y Milan dejaban atrás España para comenzar una nueva vida en Miami. De la mano de sus dos hijos y con una sonrisa con un halo de tristeza, Shakira se despidió del lugar que ha sido su hogar por más de una década y donde tantos sueños construyó. Estas imágenes en el aeropuerto de Barcelona, donde tomó un vuelo privado, ponen punto y final a su vida en el país donde nacieron sus hijos. Shakira Shakira y sus hijos ponen rumbo a Miami | Credit: The Grosby Group "Ya está. Ya se fue. Shakira se despidió para siempre de Barcelona", escribió en sus redes Jordi Martín, el reportero de El gordo y la flaca que lleva siguiéndole los pasos durante años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante colombiana también publicó un mensaje desde el avión que le lleva a su nuevo destino. Un escrito cargado de nostalgia. "Pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar", escribió. Shakira Shakira dice adiós a Barcelona | Credit: IG/Shakira De la mano de sus retoños, llegaba al aeropuerto y saludó a los paparazzi que allí la esperaban y le agradecían su amabilidad y cariño por tantos años. La artista simplemente les miró, sonrió y, tímidamente, dijo: "Gracias". Esta decisión coincide con una dura entrevista de Gerard Piqué justo este fin de semana donde no dio tregua a su expareja y en la que se le veía visiblemente alterado. A pesar del dolor de dejar atrás una vida que, en su momento le llenó de felicidad, especialmente tras la llegada de sus hijos, Shakira mantiene una legión de fans y gente que la quiere y que siempre la recibirán con los brazos abiertos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira se despide de España con triste mensaje: "Las cosas no son siempre como soñamos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.