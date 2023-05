Shakira rompe su último vínculo con Gerard Piqué al dar este paso definitivo La artista ha concluido un último punto de unión que todavía tenía con el padre de sus hijos en lo económico y empresarial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La separación de Shakira y Gerard Piqué es un hecho, pero la expareja, que ha estado unida por más de una década, todavía tenía algunos nexos de unión, más allá de sus hijos, que se están encargando de que no existan. Primero, con la rápida salida de la artista de España antes de lo esperado. Supuestamente, fue Joan Piqué, su exsuegro, quien mandó el aviso a la cantante para dejar la casa no más tarde de finales de abril. Pero ella lo hacía semanas antes despidiéndose con un triste mensaje. Ahora es Shakira quien ha dado un paso más que termina de separarle por completo del padre de sus hijos, el punto que los mantenía aún conectados en lo económico y empresarial. Según ha publicado el medio español Vanitatis, la artista sigue muy conectada con Barcelona, pues todavía mantiene algunas de sus empresas y sociedades allí creadas cuando se mudó. Shakira Shakira | Credit: (Photo by Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) Una de ellas es Fire Rabbit SL, destinada a la gestión inmobiliaria. Tal y como informa el sitio web, esta semana dicha empresa revocó a Ferran Vilaseca como administrador solidario, un paso muy significativo. Esto no significaría nada si Vilaseca no fuese un abogado muy cercano y querido para Piqué, con quien también trabaja en asuntos varios relacionados con sus ramas empresariales de Kosmos: Entertaintment, Talent, New Studios y Management. Shakira Shakira y su conmovedora declaración de amor | Credit: IG/Shakira SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira se desvincula así de Piqué y su familia. La intérprete y autora de "Acróstico", tema que acaba de estrenar, ya tiene a un nuevo abogado como apoderado, asegura Vanitatis. Se trata de Enrique Pecourt Gozálbez, quien quedó registrado en el cargo este miércoles 10 de mayo. Un paso más para el adiós definitivo a su pasado con Piqué.

