Shakira rompe el silencio y hace fuerte confesión al mundo tras el estreno de "Monotonía" Horas después del lanzamiento mundial de su canción con Ozuna, la cantante compartió este mensaje a corazón abierto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Y por fin llegó día. "Monotonía", el estreno musical más esperado de los últimos tiempos, más por su contenido que por su forma, llegó a todas las plataformas y arrasó. Shakira y Ozuna ponen voz a una canción cuya historia es calcada a la de su intérprete femenina, quien hace meses anunciaba su escandalosa ruptura con Gerard Piqué. Este trabajo es toda una oda al desamor. Como era de esperar, el tema ha batido todos los récords habidos y por haber. En menos de 24 horas ya superaba las 8 millones de visualizaciones en Youtube y es número 1 en 10 países en Itunes. Eso, por decir algo. Tras su estreno, Shakira ha compartido un mensaje más allá de la canción y ha abierto su corazón al mundo, sin tapujos ni filtros. Shakira Shakira | Credit: AFP PHOTO/Jewel SAMAD (Photo credit should read JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images) Lo ha hecho en sus redes sociales, su nexo de unión con sus fans. No solo agradeció lo ocurrido en el día del estreno, también contó cómo se siente tras el episodio personal tan duro que le ha tocado vivir. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cada vez que tuve un agujero en el pecho, fueron ustedes quienes con su cariño y comprensión me ayudaron a repararlo", confesó agradecida. Shakira Shakira | Credit: IG/Shakira Acompaña a sus palabras los espectaculares resultados del tema que se ha posicionado en el número uno de inmediato. La artista llevaba varios días anunciando lo que se avecinaba, y por fin se desveló el secreto. Sin citar el nombre del padre de sus hijos, es evidente que la canción es un tema de desamor que muestra sin necesidad de esconder ni tapar nada, el dolor por el que ha tenido que transitar. Shakira no echa la culpa a nadie, no se trata de una canción de reproches, pero sí reconoce el sufrimiento que todo esto le ha provocado. La rutina, la monotonía, el narcisismo y otros ingredientes son los protagonistas de una melodía que promete hacer historia, se mire por donde se mire.

