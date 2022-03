Shakira rinde homenaje a Gérard Piqué: "Tus logros no tienen precedente alguno" Un emotivo mensaje de Shakira hacia su pareja sentimental Gérard Piqué se ha convertido en motivo de admiración y respeto público ¿qué dijo la cantante? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La pareja conformada por Shakira y Gérard Piqué es una de las más sólidas en el espectáculo. Tras doce años juntos y dos hijos, Milan y Sasha, cuando hay oportunidad no dudan en mostrar su cariño y admiración uno a otro; además, de apoyarse mutuamente en otras cuestiones. Por ello, la cantante colombiana no dudó en rendir un homenaje al padre de sus niños tras un nuevo éxito en su vida. "600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos", escribió en su cuenta de Instagram. "Tus logros no tienen precedente alguno", continuó. "La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. ¡Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional". Acompañó este emotivo mensaje con una imagen del deportista español con los brazos arriba en señal de triunfo; quien porta el uniforme de su equipo F.C. Barcelona, y a su espalda se pueden apreciar la gradas llenas de un estadio de fútbol. Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: Gerard Piqué/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas reaccionaron a esta reconocimiento de la intérprete de "Ojos así". "Alguien que me quiera como Shakira quiere a Piqué por favor"; "Que chévere... tú eres grande y respetas y admiras a tu esposo... eso te hace más grande Shakirita"; "¡¡¡Esto si es admiración y amor profundo!!!"; "¡Qué lindas palabras!"; "Es el amor mas increíble del planeta, ese está fuera de concurso", y "Unas palabras que perfectamente ¡¡podrían ser una canción!!", fueron algunos de los comentarios. Celebrar los triunfos de cada uno, se ha convertido en un sello de Shakira y Piqué que demuestra que el amor no límites, tal como quedó evidenciado con dicho texto.

