Shakira revela lo que nunca se había dicho de sus hijos Ahora que Shakira está viviendo con sus hijos en Miami, Florida, no duda en en confesar lo orgullosa que está de Milan y Sasha; entre otros detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira y sus hijos Shakira y sus hijos | Credit: Shakira/IG Es bien sabido que Shakira y sus hijos Milán y Sasha están iniciando una nueva vida en Florida, Estados Unidos, a donde se mudaron de Barcelona, España, tras la separación de la cantante de Gerard Piqué. La famosa gracias a su tema "Music Sessions #53" destapó la infidelidad del futbolista con Clara Chía y el escándalo se desató. Ahora la compositora colombiana poco a poco empieza a estabilizarse como madre soltera, rindió tributo a sus vástagos con la canción "Acróstico" y ahora revela algunos detalles desconocidos de los chicos. "Mi motor ahora mismo son mis hijos, mi familia", confesó Shakira al diario mexicano Milenio. "Creo que lo que más he disfrutado en este momento de mi vida son mis hijos, los momentos que me dan; hay que pensar en el futuro, pero con ellos es siempre pensar en el presente, no hay forma de desconcentrarse pues llaman cada uno de mis sentidos a comprometerme con cada momento; disfrutar es hoy, es cuidarlos también porque cuando uno se descuida, el otro ya se cayó. Es vivir en un eterno presente con ellos, por eso lo disfruto muchísimo y cada vez más, ahora que el mayorcito [Milan] habla y habla y no para de hablar, me encanta". A la distancia la famosa está buscando una nueva estabilidad que incluye volver a enamorarse; así la han relacionado sentimentalmente con diversos caballeros, aunque todo para indicar que es el corredor de autos Lewis Hamilton quien se está ganando su corazón. También, Shakira dejó claro que además de Milan y Sasha, la música es la pasión que la hace seguir de pie. Shakira y sus hijos Credit: Gotham/GC Images/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy en un momento de mi carrera muy apasionante, me siento completamente amada por la música, por lo que hago. Atravieso momentos y días en los que me siento más conectada, en otros momentos menos, pero ahora me siento hiperconectada con mi oficio, la pasión y las ganas esas son las cosas que me impulsan", expresó. "Tengo muchas ganas también de crear más música, de juntarme con amigos y hacer colaboraciones nuevas".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira revela lo que nunca se había dicho de sus hijos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.