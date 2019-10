Shakira revela detalles de su presentación en el Super Bowl junto a Jennifer López En una entrevista con Apple Music’s Beats 1, Shakira reveló que está nerviosa, pero eso no impide que cada día piense en una nueva idea para agregar a la presentación que hará junto a la Diva del Bronx. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras el explosivo anuncio de que Shakira y Jennifer López son las artistas invitadas al show de medio tiempo del Super Bowl LIV el próximo 2 de febrero en Miami, los preparativos del espectáculo comenzaron sin tiempo que perder. En una entrevista con Apple Music’s Beats 1, Shakira reveló que está nerviosa, pero eso no impide que cada día piense en una nueva idea para agregar a la presentación que hará junto a la Diva del Bronx. “¡Va a ser en mi cumpleaños! Va a ser el Santo Grial del entretenimiento. Es un evento deportivo, pero es muy relevante para nosotros los artistas”, dijo en su conversación por FaceTime con Zane Lowe. “Jay-Z está produciendo el espectáculo, me llamó y me preguntó si quería ser parte de él, mencionó que Jennifer también estaría involucrada y creo que va a ser un evento para celebrar la cultura latina y la importancia de las mujeres en la industria”. Image zoom NFL Y es que Shakira sabe como mover las caderas preparándose para el Súper Tazón al mismo tiempo que va cocinando nueva música. Literalmente hablando, la barranquillera reveló que su última obsesión musical, el tema “Tutu” de su compatriota Camilo y el puertorriqueño Pedro Capó —con toque de reggaetón y todo— se ha convertido en fusión favorita. Tal cual cafecito con leche. “Esta canción es como una enfermedad. No la puedo sacar de mi cabeza. Decidí entrarle y todo empezó a correr. Cuando hice la canción ‘La tortura”’ —que era básicamente una canción a base de reggaetón— la gente pensaba que me volví loca. [Pero] es como comida fusión. Es el mismo concepto; diferentes chefs, con diferentes influencias preparan platos deliciosos”, dice Shakira emocionada de estrenar el nuevo tema. Image zoom Kevin Mazur/Billboard Awards 2014/WireImage “No puedo dejar de pensar en ideas y tomar cada aporte que me llega, se convierte en inspiración”. ¡Sigue adelante, Shak! Advertisement EDIT POST

