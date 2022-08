Shakira revela su "amor más puro" en una tierna imagen Shakira encuentra el refugio perfecto en medio de los problemas legales que enfrenta y tras la ruptura de su relación con Gerard Piqué. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de los problemas legales por presunta evasión de impuestos y el proceso de separación del padre de sus hijos, Shakira parece haber encontrado el refugio perfecto, para resguardarse y llenarse de energía. Al parecer, la cantante colombiana puede enfrentar lo que se venga, siempre y cuando tenga llenos sus brazos de los dos hombres más importantes de su vida: sus hijos, Milan y Sasha. Como nunca antes, la barranquillera compartió una conmovedora fotografía junto a sus pequeños de 9 y 7 años, asegurando que tenía el amor como debía ser. "El amor más puro", escribió junto a la imagen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira Shakira | Credit: Shakira/Instagram La fotografía muestra a la famosa cantante recibiendo un profundo y eterno abrazo por parte de sus pequeños. En los últimos meses y desde que se hizo pública la separación de la cantante y el futbolista Gerard Piqué, la intérprete de Sale el sol se ha dejado ver acompañada de sus retoños, cuya custodia es una de las incógnitas que ha dejado la ruptura de la célebre pareja. Shakira y Piqué aparentemente llegaron a un acuerdo para el mes de agosto y tras pasar unas vacaciones en México, California y Miami, junto a su mami, Milan y Sasha ahora deberán permanecer las próximas semanas en Barcelona junto al deportista, reportó el diario barcelonés La Vanguardia. La sorpresiva separación de la pareja tras 12 años de relación tomó por sorpresa a los fans, y a los niños siendo obligados a dividir su tiempo con sus padres. De acuerdo a la prensa española, los abogados de ambos bandos continúan reuniéndose para llegar a un acuerdo sobre la residencia principal de los pequeños, la cual Shakira aparentemente desea que sea en Miami. Hasta el momento, la colombiana se ha limitado a declarar sobre su vida personal.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira revela su "amor más puro" en una tierna imagen

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.