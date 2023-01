Shakira se está replanteando la mudanza a Miami El plan de la cantante colombiana de abandonar Barcelona y regresar al sur de la Florida con sus hijos está pendiendo de un hilo por poderosas razones, según informan en la capital catalana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien el año pasado fue bastante intenso para Shakira, la colombiana tenía previsto abrir un nuevo capítulo en el 2023 mudándose con sus hijos a Miami. Pero esos planes acordados con su ex Gerard Piqué puede que tenga que aplazarlos, según reveló el podcast Mamarazzi del diario barcelonés El Periódico. La razón del replanteamiento de este cambio de domicilio se debe al deterioro del estado de salud de su padre, William Mebarak en las últimas semanas. En el podcast, conducido por Laura Fa y Lorena Vásquez, se informó que la barranquillera de 45 años estaría obligada a aplazar su llegada a Estados Unidos debido a que los médicos de la clínica Teknon de Barcelona le aconsejaron no someter a su progenitor a este traslado hasta que recuperar fuerzas y esté más estable. Shakira y su padre William Mebarak Credit: Photo by Robert Marquardt/Getty Images "Debido a su delicado estado de salud, el equipo médico de la clínica Teknon de Barcelona, encargado de su cuidado este último año, ha desaconsejado a su familia el viaje al continente americano, pese a que en un primer momento, no existía ninguna objeción por su parte, siempre y cuando se tuvieran en cuenta ciertas y lógicas precauciones", aseguraron en el podcast. Agregaron que de decidirse a viajar en los próximos días, la intérprete de éxitos como "Ojos así" y "Monotonía" lo haría en un avión medicalizado para que su padre esté acompañado durante el viaje por parte del personal que lo atiende en el centro de salud. Además, indican que una de las posibles fechas del traslado podrían ser finales de marzo o finales de junio, fecha en la que los niños terminarían el año escolar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mebarak, de 91 años, fue ingresado al hospital en varias ocasiones el año pasado. En mayo sufrió una grave caída que le afectó la cadera y otras partes del cuerpo, y en octubre salió a relucir que supuestamente tuvo un derrame cerebral. Esta semana, la bailarina y compositora se volvió tendencia por compartir un extenso mensaje en su perfil de Instagram en el que dejó claro cómo está viviendo su proceso de recuperación personal y donde hace referencia a "heridas abiertas", traiciones y de cómo mantener la fe aún en tiempos difíciles.

