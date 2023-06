Shakira regresa a Miami y acude a una cita muy especial: ¡todos los detalles! Después de tres días en Barcelona, la cantante regresó a la Ciudad del Sol. ¡Esto fue lo que hizo nada más llegar a Miami! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo de Shakira es un no parar. Después de aterrizar en Barcelona con un buen número de maletas, llegar a la que fue su casa con sus hijos y acudir al Grand Prix de la Fórmula 1 donde participaba su amigo Lewis Hamilton, está de vuelta en Miami. Apenas 72 horas después de su llegada a la Ciudad Condal donde acompañaba a sus hijos para que pasen el verano con su padre, Gerard Piqué, tomaba un avión regreso a la Ciudad del Sol. Razones habrá varias, entre ellas una que tiene que ver con la diversión y el disfrutar de la vida. Nada más llegar, Shakira acudió a una cita imperdible, algo que, desde que se mudó a Miami, se ha convertido en un clásico. Shakira Miami Shakira regresa a Miami | Credit: Shakira regresa a Miami y acude a una cita muy especial: ¡todos los detalles! ¿A dónde fue y con quién se encontró? La cantante no pasó desapercibida ante los objetivos de las cámaras, que la caparon muy sonriente. Y es que la cantante acudía a las finales de la NBA que, en este caso, enfrentaban a los equipos Denver Nuggets y Miami Heat. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días los rumores sobre su supuesta relación especial con uno de los jugadores de este último equipo, Jimmy Butler, saltaba por los aires. Un hecho que para nada ha sido confirmado por su protagonista como tampoco su posible romance con Hamilton. Shakira Shakira disfrutando del partido de los Miami Heats | Credit: (Photo by Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images) Lo que es una realidad es que Shakira se lo está pasando muy bien y está disfrutando como hacía mucho que no ocurría de los eventos sociales que la gustan, la divierten y en los que cuenta con grandes amistades.

