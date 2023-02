Shakira rompe en llanto al recibir este obsequio especial de Carlos Vives “Es el mejor regalo que me han hecho”, dijo la barranquillera emocionada en su cumpleaños, que por primera vez en muchos años, lo celebró como soltera. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira y Carlos Vives Shakira y Carlos Vives | Credit: Frederick M. Brown/Getty Images; John Parra/Getty Images for Sony Music Latin Shakira sigue siendo tendencia, no solo por el exitazo de su tema con Bizarrap o su baile viral. Este 2 de febrero la cantante celebró su cumpleaños número 46 y por supuesto no faltaron las tartas, risas y celebraciones. Un detalle que no pasó desapercibido fue el regalo especial que le preparó su amigo y compatriota Carlos Vives. En un video en sus redes sociales del cantautor colombiano, se ve cómo logró emocionar hasta las lágrimas a la barranquillera con el "mejor regalo", como ella misma confesó en una videollamada. Como una muestra del cariño que siente por la artista, el intérprete de éxitos como "Robarte un beso" y "La bicicleta" le mostró un emotivo video con imágenes de su vida tanto artística como personal acompañadas con música de fondo de la su canción "Currambera", tema que compuso exclusivamente para ella el año pasado. "Feliz cumpleaños para ti Currambera, te queremos. ¡Qué la vida traiga felicidad para ti y los tuyos!", escribió el cantante junto al video. En el clip se puede ver al padre de la cantante William Mebarak tecleando en una máquina de escribir, lo que hizo que la artista fuera incapaz de contener las lágrimas. "Muy, muy feliz de poder darte este regalo", expresó Vives, a lo que la colombiana contestó: "Carlos, es el mejor regalo que me han hecho". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe recordar que el año pasado, Vives compuso el sencillo "Currambera" para el cumpleaños de Shakira para rendir honor a su tierra colombia, su carrera y a la mujer barranquillera. "¡Shak! Esta canción es con todo el cariño del mundo. Gracias por tu arte, volaste muy alto y nos llevaste contigo. ¡Feliz Cumpleaños Currambera! Te quiero", dijo el intérprete en ese momento. Además, otro de los momentos destacados de su natalicio fue la presentación musical de unos mariachis que acudieron a su casa para cantarle. El grupo tocó primero con una artista que imitaba la voz de la colombiana y luego interpretaron "Cielito lindo". Shakira salió a su balcón para saludarlos y agradecerles a sus fans por el apoyo diciendo: "Los quiero mucho a todos, gracias por todo".

