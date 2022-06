¡Shakira recibe propuesta de matrimonio ahora que está separada de Piqué! En estos difíciles momentos tras su separación de Gerard Piqué, alguien quiso alegrar la vida a Shakira con una inesperada oferta de matrimonio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Shakira | Credit: Dave J Hogan/Dave J. Hogan/Getty Images No ha pasado ni un mes de que Shakira y Gerard Piqué anunciaran que ponían fin a su relación, y ya la estrella colombiana está recibiendo propuestas de matrimonio. Y es que aunque para nada ha sido fácil el tener que distanciarse del padre de sus hijos, lo cierto es que Shakira no se ha tirado al abandono y se ha mostrado decidida a seguir con su vida y con su carrera. En esta ocasión fue uno de sus fans que, al saber a la cantante soltera nuevamente, se adelantó a halagarla y a pedirle matrimonio. "Estoy listo para casarme contigo ahora mismo y apoyarte", dice la petición que el hombre identificado como Alex pintó frente a la mansión de la colombiana en Barcelona, según puede verse en varias fotos capturadas por Europa Press. Shakira Credit: Marc Piasecki/FilmMagic "Te quiero mujer bonita" o "vengo aquí por ti mi amor" fueron otros de los mensajes que el pretendiente de Shakira le dejó muy cerca de su casa. A muchos seguidores les ha parecido un gesto muy gracioso y otros lo llaman acoso, pero hasta el momento Shakira no ha ofrecido ninguna declaración sobre estas petición de amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shak y Pique El pasado 4 de junio Shakira y Piqué anunciaron que se separaban sin explicar los motivos. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando", comunicaron. "Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad". Una posible causa de la separación habría sido una supuesta infidelidad del futbolista con una joven azafata de 22 años con la que habría estado saliendo desde hace algún tiempo. La chica "es más especial de lo que nosotros imaginábamos", dijeron en el videopodcast Mamarazzis de El Periódico de Catalunya. Pero el entorno del futbolista ha negado que el motivo de la ruptura haya sido una infidelidad.

