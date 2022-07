En medio de su dolor, Shakira recibe la mejor de las noticias A pesar del duro momento personal que atraviesa, la cantante colombiana sonríe con más fuerza que nunca por un acontecimiento que ha compartido feliz con el mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de la tempestad de noticias y acontecimientos relacionados con su relación y separación de Gerard Piqué, Shakira acaba de recibir una comunicación que le ha alegrado la vida. Entusiasmada con lo que se ha enterado este fin de semana, la cantante colombiana ha acudido a sus redes para compartirlo feliz con su familia virtual y esos millones de fans que la admiran alrededor del mundo. A pesar del dolor que está suponiendo la exposición mediática de su vida y la persecución de la prensa, la intérprete ha sacado su mejor sonrisa. El notición que le han dado se merece eso y mucho más. Shakira The Tonight Show Starring Jimmy Fallon - Season 9 Shakira | Credit: (Photo by: Todd Owyoung/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images) "Me acaba de contar mi equipo que el vídeo de "Te Felicito" ¡ya sobrepasó las 100 millones de visitas! ¡Son los mejores fans del mundo! ¡Gracias por tanto apoyo y cariño!", escribió en su perfil de Instagram, en el que cuenta con casi 75 millones de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El hit interpretado con su compañero Rauw Alejandro ha batido récords de visitas en Youtube desde su estreno hace apenas un mes y sigue subiendo como la espuma. Una muestra de amor por parte de su público que le ha servido para levantar el ánimo en unos momentos complejos. A la canción, que según algunos es una indirecta bien directa a su ya ex, le acompaña un video de lo más futurista cuya coreografía se hizo viral de inmediato nada más vio la luz. Los pasos robóticos se enternecieron gracias a la chispa y el sensual movimiento de Shakira quien, una vez más, brilla, sabe ponerle al mal tiempo su voz y su arte.

