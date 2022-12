¡Shakira recibe la mejor de las noticias a punto de terminar el año! La artista ha sido partícipe de una gran alegría que le ha dado motivos para sonreír. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como la propia Shakira ha dicho en un video reciente para cerrar el año, este 2022 ha sido uno de retos y situaciones complejas. Pero también de crecimiento y lecciones aprendidas. A punto de cerrarlo, la artista acaba de ser partícipe de un momento muy importante para ella y definitivo en lo que se refiere a un asunto que la tiene en el punto de mira. Desde España, concretamente desde el diario El Periódico, para el que trabajan las Mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vázquez, han informado del motivo que tendría a Shakira con una sonrisa de oreja a oreja. Un asunto que podría de ser preocupante en su vida y darle luz y esperanza. Shakira Shakira recibe las mejores noticias | Credit: Robert Kamau/GC Images Y es que esta semana, el excampeón de motos español Sito Pons, acusado de un caso similar al de la colombiana en términos de Hacienda y asuntos fiscales, acaba de ser absuelto por el tribunal. Un hecho que crea precedente jurídico y podría resultar beneficioso para Shakira. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No solo eso. A esta situación hay que añadir otro dato fundamental. El abogado que ha conseguido la absolución del deportista, acusado de seis delitos fiscales, es Pau Molins, el mismo que le lleva el caso a la intérprete de "Monotonía". Una noticia muy positiva para la artista, quien ha sido acusada de defraudar 14,5 millones de euros al fisco español entre 2012 y 2014. Con este paso hacia adelante, Shakira tiene mucho más a su favor que meses atrás. Una noticia de última hora que tiene mucho de positivo.

