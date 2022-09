Este es el hombre en quien se ha refugiado Shakira en los momentos difíciles que atraviesa En medio de esta situación personal tan delicada, la cantante colombiana ha encontrado un hombro amigo en una persona muy especial que no se ha separado de ella en estos días. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A Shakira se le han juntado varios frentes a la vez. Además de su mediática separación de Gerard Piqué, también enfrenta una dura acusación por parte de la justicia española que le reclama por un supuesto fraude por evasión de impuestos en aquel país. Además, su padre William Mebarak, mucho más recuperado de su caída, ha pasado por una etapa muy delicada de salud. Todo a la vez. Durante todo este tiempo, la artista ha estado acompañada de sus familiares, amigos y del cariño de sus fans, quienes, desde la distancia, la han colmado de mensajes bonitos y llenos de positivismo. Sin embargo, hay una persona que está siendo clave en estos momentos para la colombiana. Un hombre que se ha convertido en uno de sus más grandes apoyos. Shakira Shakira | Credit: (Photo by Europa Press/Europa Press via Getty Images) Se trata de Tonino Mebarak, su hermano, confidente y hasta amigo en los momentos mejores y menos bonitos, como es el caso. En estos días, se le veía salir y entrar de la casa familiar de Shakira. Con semblante serio, pero muy educado con la prensa, no tuvo problema en dedicar unas breves pero muy significativas palabras a los medios que esperaban en la puerta. Shakira y su hermano Tonino Shakira y su hermano Tonino | Credit: (Photo by Europa Press/Europa Press via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ella está bien y lo está llevando todo bien", ha asegurado una de las veces que entraba del domicilio de su hermana, tal y como han recogido las agencias y medios españoles. En estos días, tras el comunicado de Piqué y las preguntas de si había algo nuevo, solo se ha limitado a decir: "No sé nada nuevo, no hay comentarios", recoge la agencia de noticias Europa Press. Tonino ha sido visto prácticamente cada día acudiendo al hogar de su hermana, sus sobrinos y sus padres, para acompañarla en todo momento. Siempre lo ha hecho como mano derecha que es de la intérprete de "Te felicito", pero ahora, con más razón.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este es el hombre en quien se ha refugiado Shakira en los momentos difíciles que atraviesa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.