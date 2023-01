Los famosos se vuelcan con Shakira y su nueva canción: "Descanse en Paz, Gerard Piqué" Cantantes, actores y hasta la esposa de Lionel Messi reaccionaron al tema de la colombiana con BZRP, no se habla de otra cosa en las redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Nuestras lagrimas, no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos". Así leía el mensaje de felicitación de año nuevo de Shakira, y ha cumplido su palabra. La colombiana se ha tomado el mundo por montera y ha comenzado el 2023 con más fuerza y garra que nunca. Su nueva canción junto a BZRP ya ha superado los 25 millones de visualizaciones solo en Youtube. Y eso que no han pasado ni 24 horas de su estreno. Lo que en ella dice y cuenta encaja por completo con lo vivido con su ex, Gerard Piqué, a quienes le caen indirectas en cada renglón de la letra. A él y a su novia, Clara Chía. "Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, clara-mente es igualita que tú", dice una parte de la sesión #53 de Bizarrap. Shakira Famosos se vuelcan con Shakira | Credit: Video Canal Youtube Oficial de Shakira Después de dejar claro en sus líneas que las mujeres ya no lloran sino que facturan y que ella vale por dos de 22 (años), sus seguidores, anónimos y famosos, reaccionaron de inmediato. ¡Y de qué manera! Las celebridades no pudieron evitar comentar y mostrar su apoyo a la artista con aplausos, mensajes de cariño y total admiración por haberse atrevido a dar este paso. "Esto es una bomba, claramente amo la creatividad. Bofetada con guante blanco", escribió Julián Gil junto una parte del video de Shak. "Algunos, sinceramente, tendrían que trabajar el cerebro. Literal. Te amo Shakira", escribió por su parte Ximena Duque. Esposa de Lionel Messi también opina Llamó especialmente la atención el sinfín de llamas de fuego que puso Antonela Roccuzzo, la mujer del que fuera compañero de Piqué en el Barcelona por tantos años. Una nueva prueba de apoyo de la argentina a la cantante, con quien siempre ha tenido una preciosa unión. Unas llamas a las que se unió Carmen Villalobos y Carolina Sandoval, quien dejó a un lado el libro del Príncipe Harry para hacer la ola a la colombiana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que, sintiéndole por el hijo de Lady Di, sus memorias quedaron casi en el olvido con la intervención, para algunos, magistral de Shakira. Los términos "bravo", "reina", "espectacular" y otros adjetivos calificativos en positivo han inundado Instagram y Twitter desde el segundo uno de su estreno. Entre ellos, el de Alejandro Sanz, su gran amigo y compañero quien sin decir mucho, lo dijo todo. "Auuuuuuuuuuuuuu", aulló. Y esto apenas acaba de empezar...

