Shakira rechaza acuerdo con la fiscalía española y tendrá que ir a juicio por caso de presunta evasión fiscal La cantante Shakira asegura que es inocente de presunto fraude fiscal y no llegó a un acuerdo con la fiscalía en España, por lo que irá a juicio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira no llegó a un acuerdo con la fiscalía española y tendrá que ir a juicio por presunta evasión fiscal. La cantante colombiana asegura que es inocente de los cargos en su contra e irá a juicio en España, reporta CNN en Español. "Shakira y su equipo consideran que este caso constituye una total violación de sus derechos, ya que siempre ha mostrado un comportamiento intachable, como persona y contribuyente, y una total disposición a resolver cualquier desacuerdo desde el principio, incluso antes del proceso penal", detalla un comunicado. Marco Jesús Juberías, un juez en Barcelona, determinó en julio del 2021 que la intérprete de "Te felicito" podría ser juzgada por presunta evasión fiscal de 14.5 millones de euros (equivalente a $17 millones de dólares) entre el 2012 y el 2014 en España. Según argumenta el juez, Shakira vivió más de 200 días en España en el 2012, 2013 y 2014, por lo que tendría que pagar impuestos en la Madre Patria. El código fiscal español dictamina que cualquier persona que resida en España durante al menos seis meses y un día —o 183 días— en un año tiene que pagar impuestos en este país. La cantante pasa por un momento difícil tras anunciar su separación de Gerard Piqué, el padre de sus hijos. Además tuvo que afrontar una crisis de salud de su padre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira Credit: (CHRISTOPHE SIMON/AFP via Getty Images) "Jamás se había encontrado una persecución con tal falta de razonabilidad y tan encarnizada por parte del fisco", añade el comunicado enviado por el equipo de relaciones públicas de la cantante. "La Fiscalía ha recurrido a medios indebidos para presionar, tal como hacen a diario e injustamente con miles de contribuyentes con fines lucrativos", afirma. Isabel Mebarak Ripoll —el verdadero nombre de la artista— aseguró que tenía su residencia legal en Bahamas y visitaba España, pero los inspectores de Hacienda alegan que pasó la mayor parte de estos tres años viviendo en Barcelona junto al futbolista Gerard Piqué, reporta El País. "La cantante confía plenamente en su inocencia y no acepta una conformidad", reza el comunicado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira rechaza acuerdo con la fiscalía española y tendrá que ir a juicio por caso de presunta evasión fiscal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.