¡Shakira reaparece en sus vacaciones para compartir un mensaje de los suyos! La cantante volvió a revolucionar las redes con su nueva publicación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo ha vuelto a hacer. Shakira ha compartido uno de sus mensajes. Eso sí, esta vez no iba dirigido a Gerard Piqué. Lo que no significa que sus seguidores no hayan aprovechado la alegría y diversión de esta publicación, para buscarle los tres pies al gato y terminar salpicando a su ex. Con motivo de este Domingo de Pascua y ya casi finalizando la Semana Santa, la artista ha deseado lo mejor a todos con una foto que ya es todo un clásico por estas fechas en sus perfiles. Shakira Shakira y sus mensajes de San Valentín | Credit: IG/Shakira El protagonista ha vuelto a ser Toby, el conejito de la familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Toby les desea una feliz Pascua!", escribió Shakira junto a esta divertida imagen del pequeñín junto a unos huevos de chocolate. Los comentarios no se hicieron esperar y hubo de todo. Desde los que le desearon lo mejor en su nueva etapa, hasta los que usaron la ironía para meterse con su ex. "Los huevos que le faltaron a Piqué", "No dejó ni el conejo", "Siempre la mejor de las mejores, viva Shakira", le escribieron tan solo algunos. La cantante colombiana podría estar pasando estos días de relax en República Dominicana, según apunta la prensa española. Este 11 de abril estará de regreso en Miami pues es el día en que sus retoños comenzarán en su nueva escuela en la Ciudad del Sol.

