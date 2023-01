Primeras imágenes de Shakira tras el debut de Piqué con Clara Chía en Instagram Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira Credit: G3/The Grosby Group La superestrella colombiana fue captada dejando a sus niños en el colegio después de la foto que le ha dado ma vuelta al mundo. Además: Salma Hayek con vestido transparente y Sebastián Yatra muy bien acompañado en España, ¡míralos! Empezar galería Shakira Shakira Credit: G3/The Grosby Group La cantante fue vista por primera vez en Barcelona recogiendo a sus hijos en el colegio después del impactante debut en redes de su ex, Gerard Piqué, con su novia Clara Chía y que le ha dado la vuelta al mundo. ¡Ojo a la sonrisa de Monalisa de la colombiana! 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Shakira Shakira Credit: G3/The Grosby Group La colombiana llegó usando un suéter y uno de sus ya clásicos gorritos. Las fotos surgen después de que una reconocida publicación español asegurara que Shak le ha pedido a sus hijos Milan y Sasha que no llamen "avi" y "ona" —abuelos en el idioma catalán— a los padres de su ex, Gerard Piqué. 2 de 6 Ver Todo Salma Hayek Salma hayek Credit: Backgrid/The Grosby Group Como en sus mejores tiempos la actriz mexicana de 56 hizo su gran llegada a la premiere de la cinta Magic Mike's Last Dance, en Miami Beach, FL.. ¡Decir wow es poco! 3 de 6 Ver Todo Anuncio Gina Rodríguez Gina Rodriguez Credit: TheImageDirect/The Grosby Group A punto de dar a luz la estrella de Jane The Virgin fue captada asoleando su pancita al lado de su marido, Joe Locicero, en Los Ángeles, CA. 4 de 6 Ver Todo Elvis Crespo Elvis Crespo Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Y como verán, la alfombra roja de la Magic Mike fue escenario de los looks más increíbles, como el que lució el puertorriqueño Elvis Crespo. 5 de 6 Ver Todo Aitana Ocaña y Sebastián Yatra Sebastian Yatra, Aitana Ocaña Credit: Splash News/The Grosby Group La cantante española y el cantautor español fueron captados en Madrid, España, luego de supuestamente confirmarse lo que desde hace semanas se venía sospechando: que entre ambos ha florecido un apasionado romance. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

