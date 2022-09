Shakira reaparece tras su encuentro con Gerard Piqué para apoyar a su hijo Milan Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira Credit: Mega/The Grosby Group Luciendo como toda una guerrera la colombiana apareció con ropa de camuflaje y botas Prada en el partido de fútbol de su hijo. Además: Captan a la ex de Leonardo DiCaprio cabizbaja y Belinda sube la temperatura en México, ¡míralos! Empezar galería Shakira Shakira Credit: Mega/The Grosby Group A casi una semanas de haberse visto cara a cara con su ex, Gerard Piqué, y de que éste supuestamente saliera muy enfadado del bufete de abogados donde se reunieron, la cantante colombiana reapareció en Barcelona para apoyar a su hijo Milan en un partido de fútbol y rodeada de familia. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Belinda Belinda reaparece en mexico Credit: Mezcalent La que cantante y actriz, y expareja del cantante Christian Nodal ha vuelto a Ciudad de México luego de pasar una temporada larga en su natal España y así de guapa la vimos en un lujoso evento de moda. 2 de 8 Ver Todo Camila Morrone Camila Morrone Credit: Coleman Rayner/The Grosby Group A solo semanas de terminar su romance de cuatro años con Leonardo DiCaprio, la modelo de sangre argentina fue captada un tanto cabizbaja por una calle de Los Ángeles. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Gigi Hadid Gigi Hadid Credit: Splash News/The Grosby Group Al otro lado del país, en la Ciudad de Nueva York, captamos a la top model que es el centro de las miradas por su relación con el mencionado actor. Recientemente una persona contó a PEOPLE que DiCaprio "está prendado" de la maniquí. 4 de 8 Ver Todo Chiquis Chiquis Univisionarios: Honrando lo Nuestro Credit: Getty images La cantante, empresaria y flamante nominada al premio Latin Grammy 2022 apareció glamurosa y radiante en la celebración de los Univisionarios: Honrando lo Nuestro at DAR, celebrado en el histórico Constitution Hall de Washington D.C., ¡wow! 5 de 8 Ver Todo José Eduardo Derbez José Eduardo Derbez Aguila y Jaguar Credit: Getty Images El actor partiipó en la premiere de la cinta Águila y Jaguar llevada a cabo en Ciudad de México. Por cierto que ahí le preguntaron sobre la controversia entre su hermano Vadhir y su padre, Eugenio Derbez, luego de que se soltara el runrún de que el joven habría golpeado a su padre y que por ello habría tenido que ser sometido a una cirugía. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: Splash News/The Grosby Group La que cortó el aliento de los presentes en South Beach, FL., fue la actriz colombiana quien lució su despampanante y floral al acudir a una fiesta familiar. 7 de 8 Ver Todo Jennifer Garner Jennifer Garner Credit: Backgrid/The Grosby Group La exmujer de Ben Affleck luce serena y con un look muy profesional en una salida por las calles de Nueva York. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

