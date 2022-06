¡Shakira reaparece! La primera foto de la cantante luego de anunciar su separación de Gerard Piqué Shakira ha aparecido por primera vez desde que confirmó el fin de su relación con el futbolista Gerard Piqué, y la verdad es que se le vio con muy buen semblante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Shakira | Credit: Gareth Cattermole/Getty Images ¡Shakira ha reaparecido! Luego de que la colombiana y su pareja Gerard Piqué confirmaran su separación tras 12 años de relación, se dejó ver por primera vez. La intérprete de "Waka waka" fue fotografiada cuando estaba en su auto saliendo de su casa en Barcelona con unas gafas oscuras. Y aunque no contestó ninguna de las preguntas que le hizo la prensa, sí les sonrió con amabilidad. Shakira Shakira | Credit: Grosby group "Son las primeras imágenes de la cantante después de anunciar que se había separado del futbolista del Barça... ella salía del interior de su vivienda y ante nuestras preguntas nos ha sonreído y levantado la mano", asegura un periodista de El programa de Ana Rosa (Telecinco). A través de su hermana Lucía Mebarak supimos que Shakira se encontraba "recuperándose" y que estaba fuera de España, aunque no especificó de qué país se trataba ni con qué intención. . Luego se supo a través de varios medios de prensa que Shakira y Piqué viajaron juntos este fin de semana a República Checa para acompañar a su hijo mayor, Milan, de 9 años, a una competición de béisbol. Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: Gerard Piqué/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado fin de semana la cantante y el futbolista confirmaron que estaban separados a través de un escueto comunicado en el que pidieron privacidad. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando", comunicaron. "Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión". De acuerdo con el periódico español El Periódico, la pareja había estado viviendo separada durante algunas semanas, ya que aparentemente Piqué estaría teniendo un romance con una azafata de 20 años.

