Primeras imágenes de Shakira tras el escándalo por las fotos de Piqué con una misteriosa rubia Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira Credit: Splash News/The Grosby Group La mirada triste de la colombiana lo dice todo mientras conduce su auto por las calles de Barcelona. Además: Kim Kardashian presume su cinturita; Angelina Jolie y Salma Hayek trabajan juntas y Bianca Marroquín ¡reaparece!, míralos. Empezar galería Shakira Shakira Credit: Splash News/The Grosby Group La cantante colombiana aparece guiando su auto con mirada triste luego de que surgieran fotos de su ex, el futbolista Gerard Piqué, con una misteriosa rubia en una fiesta. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Nueva York con sus hijos Psalm y Saint Credit: Getty Images Luego de pasar por el show de Jimmy Fallon la estrella de The Kardashians (HULU) fue vista con sus hijos Psalm (izq.) y Saint West saliendo por las calles de Nueva York y con uno de sus impactantes looks de mamá todorerreno. 2 de 12 Ver Todo Adamari López Adamari López en los ensayor dePremios Tu Música Urbano Credit: Alexander Tamargo/Telemundo via Getty Images La actriz y presentadora apareció sin gota de maquillaje durante los ensayos de Premios Tu Música Urbano (Telemundo), que se llevarán a cabo esta noche en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Angelina Jolie y Salma Hayek <p>En la Ciudad Eterna, Roma, captamos a Angelina Jolie (izq.)dirigiendo escenas de su cinta Without Blood, que estelariza la mexicana Salma Hayek (der.). </p> En la Ciudad Eterna, Roma, captamos a Angelina Jolie (izq.)dirigiendo escenas de su cinta Without Blood, que estelariza la mexicana Salma Hayek (der.). 4 de 12 Ver Todo Christian Nodal Christian Nodal Premios Tu Musica Urbano Credit: Alexander Tamargo/Telemundo via Getty Images A un día de que People en Español confirmara que el cantante de música regional mexicana está saliendo con la argentina Cazzu, vimos al artista en los ensayos de la premiación en Puerto Rico. 5 de 12 Ver Todo Ryan Gosling y Margot Robbie Margot Robbie, Ryan Gosling Credit: Mega/The Grosby Group Los actores siguen causando revuelo con su interpretación en la cinta Life of Dolls, que se filma en Los Ángeles, donde interpretan a los muñequitos Ken y Barbie. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio J Balvin y Valentina Ferrer J Balvin y su novia Valentina Ferrer Louis Vuitton Paris Fashion Week 2023 Credit: Pierre Suu/Getty Images El cantautor colombiano y su pareja deslumbraron con sus looks al acudir al desfile de moda masculina de la marca Louis Vuitton en París. 7 de 12 Ver Todo Farruko Farruko Premios Tu Música Urbano 2022 Credit: Alexander Tamargo/Telemundo via Getty Images El intérprete de "Pepas" en pleno número musical anticipando su participación en Premios Tu Música Urbano. 8 de 12 Ver Todo Lucía Méndez Lucia Mendez vestida de drag queen Credit: Andrés Hernández/Medios y Media/Getty Images La diva de las telenovelas luce irreconocible y vestida como drag queen durante una conferencia de prensa convocada en Ciudad de México para hablar del orgullo gay. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bianca Marroquín y Kika Edgar <p>La estrella mexicana de Broadway (izq.) viajó hasta su natal México para presenciar la puesta en escena del musical Aladdin y aquí la vemos con la cantante Kika Edgar.</p> La estrella mexicana de Broadway (izq.) viajó hasta su natal México para presenciar la puesta en escena del musical Aladdin y aquí la vemos con la cantante Kika Edgar. 10 de 12 Ver Todo Francisca y Gusi Francisca y Gusi en Despierta America Credit: Getty Images La presentadora y reina de belleza dominicana lo pasó de lo más bien durante la visita del venezolano Andrés Acosta Jaramillo, conocido internacionalmente como Gusi, a los estudios de Despierta America (Univision) , en Doral, Florida. 11 de 12 Ver Todo Natalia Lafourcade Natalia Lafourcade concierto Le Zebre De Belleville Credit: David Wolff-Patrick/Redferns La cantautora mexicana sonríe durante el recital íntimo que ofreció en París, ¡wow! 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

