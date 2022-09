¡Por fin! En medio de sus pleitos con Gerard Piqué y el fisco español Shakira recibe muy buenas noticias La superestrella colombiana anunció este martes el impresionante logro que ha alcanzado en su carrera. Lili Estefan y otros famosos la aplauden. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira reaparece enla red Credit: IG/Shakira Su vida ha dado un giro de 180 grados y ahora se debate entre su amarga separación de Gerard Piqué y un juicio para enfrentar al fisco español. Sin embargo, a pesar de las calamidades que parecen asediarla últimamente, Shakira sigue siendo una de las más grandes estrellas del planeta. Así ha quedado claro este martes con la reaparición de la colombiana en la red para anunciar el impresionante récord que ha alcanzado en su carrera. "¡Wow! Un billón de streams en "Hips Don't Lie". Gracias Spotify por esta placa, a Wyclef Jean por al colaboración y a todos ustedes por su increíble apoyo!", exclamó toda vestida de negro la artista de 45 años al aparecer abrazando la placa oficial con la que celebra este momento. Lógicamente se refiere al temazo grabado en el 2005 con el exintegrante de The Fugees que sigue dándole la vuelta al globo. Lili Estefan, conductora del popular programa El Gordo y la Flaca (Univision) se unió al coro de famosos y fans que han aplaudido este gran logro de Shak. Shakira reaparece enla red Credit: IG/Shakira La cantante atraviesa un momento muy complicado por su crisis de pareja con Gerard Piqué. La semana pasada se les vio apoyando a su hijo Milan en un partido de fútbol. y este lunes surgieron fotos de ambos en un incómodo encuentro durante el partido de béisbol de su adorado hijo mayor. shakira Credit: Mega/The Grosby Group Shakira Credit: Mega/The Grosby Group Por otra parte, este martes se dijo que la situación legal de Shak se ha complicado, debido a que una corte español ha determinado que la intérprete de "Ojos así" tiene que ir a juicio por los 17,4 millones de dólares que supuestamente debe al fisco. De ser encontrada culpable, la artista podría enfrentarse a ocho años de cárcel tras ser juzgada por fraude fiscal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento lo único que queda claro es que a la colombiana no le queda más que hacer al mal tiempo buena cara y saborear los buenos momentos mientras vengan y mientras afronta la solución de ambos conflictos. ¡Fuerza para ella!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Por fin! En medio de sus pleitos con Gerard Piqué y el fisco español Shakira recibe muy buenas noticias

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.