Shakira reaparece tras conocerse el ingreso de su padre con un mensaje alentador Poco después de que el mundo se hiciera eco del ingreso de su padre, William Mebarak, la cantante ha publicado unas imágenes y un escrito muy optimista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2022 no está siendo el mejor año de Shakira, al menos en términos personales. Pero la cantante siempre muestra su lado más positivo. Tras conocerse el ingreso hospitalario de su padre, William Mebarak, quien se encuentra en un vulnerable estado de salud, la artista ha compartido un mensaje en sus redes sociales lleno de positividad. Aunque no hace referencia a su progenitor, a quien visita cada día, según reportes de la prensa española, sí se muestra entusiasmada con todo lo que se viene en términos profesionales, especialmente desde el estreno de su nuevo tema, "Monotonía". Shakira Shakira | Credit: Mezcalent "Gracias por todo el amor", escribió refiriéndose a Youtube Music y todo lo que ha ocurrido en apenas tres días desde la publicación de video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, hizo un anuncio muy especial para sus seguidores en Estados Unidos. "Nueva York y Los Ángeles, no puedo esperar más a verles", escribió junto a esta emotiva publicación. Y es que con "Monotonía" acaba de batir un récord hasta ahora obtenido por Bad Bunny. El video junto a Ozuna se ha convertido en el clip de música latina más visto en sus primeras 24 horas tras su estreno en Youtube. Las tan comentadas imágenes que acompañan a esta balada en la famosa plataforma ya ascienden a las 38 millones de visualizaciones. Razón por la que Shak decidió escribir este mensaje tan positivo y celebrar su nuevo logro. ¡Muchísimas felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira reaparece tras conocerse el ingreso de su padre con un mensaje alentador

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.