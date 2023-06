¡Shakira derrite las redes al publicar desafiante mensaje! Tras la sorpresa de que su ex, Gerard Piqué, se casa con Clara Chía Martí, la colombiana cuelga un post sorprendente. "Llueve, truene o relampaguee". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Credit: Eric Espada/NBAE via Getty Images Si algo nos ha revelado este 2023 es la resistencia y poder de adaptación que ha demostrado Shakira ante las adversidades y las sorpresas que le ha traído la vida por montones. Ha sido un período de meses en los que además de su dolorosa ruptura con el exjugador catalán Gerard Piqué y sus consecuencias, también ha tenido que hacer frente a las crisis de salud de sus padres, despedirse de la ciudad que por años llamó su hogar —y donde nacieron sus hijos, Milan y Sasha Piqué— y adaptarse a su nueva vida como madre soltera en Estados Unidos. En fin que nada parece detener a la colombiana quien este fin de semana sorprendió colgando un video donde demostraba sus nuevos trucos de surf bajo un cielo de tormenta en las aguas de la Florida. "Las condiciones del clima", dice el video donde se observa el mar picado y el cielo encapotado amenazando lluvia. Luego se observa a la barranquillera de 47 años montada en su tabla y arrodillándose como toda una profesional para demostrar su nueva habilidad de surfear en una sola rodilla. El video aparece justo después de que se confirmara que Piqué se ha comprometido en matrimonio con su novia de 24 años Clara Chía Martí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es uno más de los múltiples videos donde ha mostrado su pasión por este deporte acuático y que también comparte con su nuevo interés romántico, el piloto de F1 Lewis Hamilton, quien recientemente colgó un video igualito al de Shakira mostrando que él también es bueno para esto de sortear las olas. No olvidemos que tanto ella como Hamilton son dos mavericks en sus distintos campos y han sabido capotear a los criticones y adversarios. Parece que están hechos el uno para el otro...

