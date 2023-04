Shakira reaparece y hace una conmovedora declaración de amor pública La cantante compartió un mensaje cargado de sentimiento hacia su colega del alma. "¡Vuela alto como un cóndor sobre la sierra!". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay alguien que sabe de comienzos y nuevas oportunidades, es Shakira. También es de las que sabe aprovecharlas y sacarles el mejor partido. Desde Miami, su nuevo hogar —donde ya se le ha visto en público— la artista empieza una nueva vida junto a sus hijos con el entusiasmo que la caracteriza. Desde su llegada hace unas semanas, se ha mostrado en contadas ocasiones en público. La artista pidió comprensión y respeto para sus hijos y ella en esta fase y, por ahora, parece que se está cumpliendo. Ha sido la propia Shakira quien se ha dejado sentir y escuchar en sus redes sociales cuando este jueves compartía una conmovedora declaración de amor para alguien que ha sido su apoyo, su guía, su compañero y su gran cómplice en todos sus años de carrera. Shakira Shakira y su conmovedora declaración de amor | Credit: IG/Shakira Con motivo de la entrega de los Latin American Music Awards, en Las Vegas, donde la artista se llevó dos estatuillas, quiso aprovechar para dedicar un escrito muy especial a uno de los protagonistas de la velada, su amigo y colega, Carlos Vives. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Carlos, eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia, no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor, y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser", arranca su sentido mensaje al intérprete, junto a ella, de "La bicicleta". "Tú le has llevado a niños, a ancianos, y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma, un pedazo de nosotros en cada canto. Y nos has recordado todo lo que valemos, lo que sentimos. Y cuánto y con qué fuerza llegamos a amar. Tu legado es invaluable porque nos representa a todos. Sigue construyéndolo por nosotros ¡y vuela alto como un cóndor sobre la sierra. Te quiero amigo, ¡te queremos todos!", concluye esta dedicatoria que, en menos de 10 horas, ha superado los 5 millones de visualizaciones. El video publicado por la artista recopila algunos de los momentos cumbre de la carrera de Carlos, quien ha sido galardonado con el premio Legacy por sus más de 30 años de éxitos y entrega a la música. Él la hizo un regalo muy especial por su cumpleaños, un momento que hizo llorar de emoción a su compatriota y que muestra el lazo humano tan bonito que les une. Junto a Shakira, es uno de los artistas que más ha promovido su tierra, sus sabores, su gente y sus sonidos. Comparten ese amor a su país y a la música, pero también una hermandad más personal por siempre estar en la vida del otro, en las buenas y menos buenas.

