Shakira reaparece, Camila Cabello de compras, Kim Kardashian y más fotos de los famosos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira es vista por primera vez en Barcelona después de su separación Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group Te mostramos las mejores fotos de los famosos en su vida cotidiana. Empezar galería Shakira Shakira es vista por primera vez en Barcelona después de su separación Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group Tras dar a conocer que se separaba del padre de sus hijos, Gerard Piqué, tras 12 años de relación, la cantante colombiana fue vista por primera vez en Barcelona a bordo de un auto. De inmediato, los medios de comunicación se acercaron al carro de Shakira para intentar hacerle algunas preguntas. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Camila Cabello Camila Cabello destaca sus curvas con un crop top y calzas naranjas mientras disfruta de sus vacaciones en Capri Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Luego de mostrar su silueta en un diminuto bikini naranja a bordo de un lujoso yate, la cantante aprovechó para visitar varias tiendas en Capri. 2 de 9 Ver Todo Malia Obama Malia Obama adopta el estilo Californiano con una camiseta sin mangas y shorts negros Credit: Photo © 2022 The Image Direct/The Grosby Group La hija de Barack Obama fue fotografiada saliendo de un restaurante en Los Ángeles. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Adamari López Adamari Lopez luciendo un vestido inspirado en el sol de Puerto Rico, en el evento de apertura de San Juan Moda en Puerto Rico Credit: Alex Marrero La actriz y presentadora de televisión guapísima luciendo un vestido inspirado en Puerto Rico Sunshine, en el evento de apertura de San Juan Moda en Puerto Rico 4 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian parece haber bajado de una nave espacial con un abrigo metálico Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group La estrella de telerrealidad parece haber bajado de una nave espacial ataviada con un abrigo metálico. Kim fue retratada llegando a un estudio fotográfico en Los Ángeles. 5 de 9 Ver Todo Bryce Dallas Howard y Chris Pratt Bryce Dallas Howard, Chris Pratt premiere JURASSIC WORLD DOMINION Credit: Alex J. Berliner/ABImages Los protagonistas de Jurassic World Dominion se tomaron esta selfie del recuerdo en la premiere mundial de la cinta, que se llevó a cabo ayer en el TCL Chinese Theater, en Los Ángeles. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jeff Goldblum Jeff Goldblum premiere JURASSIC WORLD DOMINION Credit: Alex J. Berliner/ABImages El actor de 69 años también se dio cita a la premiere de la película Jurassic World Dominion, que estrena en salas de cine del país el 10 de junio. 7 de 9 Ver Todo Pamela Anderson Pamela Anderson sale con flores después de su actuación final en el musical ‘Chicago’ en NY Credit: Photo © 2022 Instar Images/The Grosby Group La estrella de Baywatch salió con flores después de su actuación final en el musical Chicago, en Nueva York. 8 de 9 Ver Todo Matías Novoa y Juan Pablo Gil Matías Novoa y Juan Pablo Gil en una escena de la telenovela "La Herencia Credit: Mezcalent Los actores grabando una escena de la telenovela La herencia, producción de Juan Osorio que se transmite por Las Estrellas en México y próximamente por Univision en Estados Unidos. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira reaparece, Camila Cabello de compras, Kim Kardashian y más fotos de los famosos ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.