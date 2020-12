Close

Shakira realiza campaña muy especial para niños con cáncer Shakira busca recaudar fondos para una asociación que apoya a los pequeños que sufren de esta enfermedad. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es bien conocido que desde hace muchos años Shakira ha realizado labores altruistas; incluso, tiene su propia fundación titulada Pies descalzos; la cual, fundó en 1997 y, de acuerdo con la página oficial, fue enfocada en apoyar la educación en Colombia, país natal de la cantante, que hasta la fecha ha beneficiado a más de 80 mil personas. Además, la intérprete de “Ojos así” ha sido imagen de diversas campañas humanitarias y embajadora de la Buena Voluntad de UNICEF. RELACIONADO: ¡Sorpresa! Shakira presenta al nuevo miembro de su familia Image zoom Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Ahora, la también compositora apoya una iniciativa para ayudar a los niños que tienen cáncer. Pero lo hace de una manera muy especial y original al promocionar a un lindo muñequito llamado Corina, que forma parte de la línea Baby Pelón, creada por la fundación española Juegaterapia. Este nuevo juguetito servirá para recaudar fondos. “Les presento a Corina, un Baby Pelón muy especial con quien celebramos 10 años de la Fundación Juegaterapia que trabaja por los niños afectados por el cáncer”, mencionó Shakira al hacer la presentación de este juguete en su cuentas de Instagram y Twitter. “Todo lo recaudado se destinará a construir jardines de infancia en los hospitales donde se les atiende”. Image zoom Credit: Página oficial Juegaterapia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La bailarina incluye en su mensaje una imagen donde aparece con el mencionado muñequito en sus manos. Pero eso no es todo, la autora de “Suerte” también cuenta con su propio Baby Pelón; tal como ocurre con Ricky Martin, Richard Gere, Alejandro Sanz, Laura Pausini y Elsa Pataki, entre otros. De inmediato, los cibernautas han mostrado su apoyo para Shakira y esta noble causa; entre ellos, Alejandro Sanz quien reaccionó con un par de corazones rojos.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Shakira realiza campaña muy especial para niños con cáncer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.