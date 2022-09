La reacción de Shakira a los últimos movimientos de Gerard Piqué y su comunicado Mientras el futbolista extendía un escrito a los medios pidiendo respeto a su privacidad, la cantante publicaba un documento que no tiene desperdicio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era de esperar. Después de todas las informaciones y la persecución de paparazzis a la que están sometidos, se veía venir que, en este caso, Gerard Piqué, lanzara un comunicado para informar del asedio que está viviendo y las medidas que tomará a partir de ahora. A través de su oficina de representantes, el futbolista hizo referencia a los artículos, rumores y publicaciones sobre su persona que están causando daño a su honor y perjudicando a su imagen. Justo cuando esto sucedía, las redes de Shakira sorprendían con una tierna publicación que dejan bien clara cuál es su posición. Gerard Pique y Shakira Gerard Pique y Shakira | Credit: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images; Daniele Venturelli/WireImage Después de celebrar que su tema "Te felicito" está entre los 20 más escuchados del mundo, la artista reaccionó a la publicación de una compañera del medio, Rosalía, quien desde un concierto en su natal Colombia se dirigió con mucho amor a Shakira. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo que decir algo, desde pequeña amo a esta mujer", dijo la española sosteniendo una camiseta en sus manos con su nombre. Un video al que la intérprete de "Don't you worry" reaccionó con unas cariñosas palabras en sus historias de Instagram. Rosalía y Shakira Rosalía y Shakira | Credit: IG/Shakira "¡Rosi! ¡Qué lindas palabras! ¡Mi país y yo también te queremos mucho!", respondió la colombiana agradecida con el cariño de su colega. Las redes de Shakira han estado muy paradas en las últimas semanas por razones obvias, pero con estas pequeñas apariciones, la artista empieza a calentar motores para seguir dando a sus seguidores todo lo mejor.

