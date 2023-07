La reacción de Shakira a indiscreta pregunta de reportero frente a sus hijos Fue en medio del aeropuerto cuando el periodista Leonel Allegues abordó a la artista que iba de la mano de Milan y Sasha. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira y el periodista Leonel Allegues vivieron un momento incómodo cuando éste la entrevistó en pleno aeropuerto, tras su llegada de Europa donde participó en la Semana de la Alta Costura en París. En el video, se aprecia el momento en el que el comunicador de origen cubano aprovecha que la artista salió de la puerta de desembarque en Miami para preguntarle cómo le había ido en su viaje, su nueva canción "Copa vacía", la escuela de hijos y hasta le pidió un saludo para sus fans en Latinoamérica. Todo iba bien hasta que le preguntó sobre su vida amorosa justo antes de montarse dentro del vehículo que los estaba esperando: "¿Se dará una nueva oportunidad en el amor?", le preguntó Allegues. "Por favor, un poco de respeto", pidió la colombiana. El periodista no tardó en disculparse con ella: "Lo siento, muchas gracias y disculpe la molestia". No es la primera vez que la barranquillera defiende la privacidad de sus hijos, en abril de este año lanzó un comunicado en el que pidió a la prensa que deje de perseguir a sus hijos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "En este momento de cambios en mi vida como figura pública, es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia. Sin embargo, mis hijos, Milan y Sasha, han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de los paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona", comenzó. Shakira Credit: Photo by Pietro S. D'Aprano/Getty Images for Fendi Continuó: "Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que, por favor, respeten su derecho a la intimidad", concluyó.

