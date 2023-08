Shakira reacciona a sus estatua en Barranquilla, ¡así va quedando! Jame Pumarejo, alcalde de esa ciudad colombiana, compartió un video para mostrar el progreso de la escultura ¡y la cantante reaccióno rápidamente con este mensaje! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Estatua Credit: Swan Gallet/WWD via Getty Images; TW-Jaime Puramejo Alcalde de Barranquilla A finales de junio pasado se anunciaba con bombo y platillo que la ciudad de Barranquilla, en Colombia, comenzaría la elaboración de una estatua en honor a una de sus hijas más ilustres: la cantante Shakira. Mientras llega el momento de presentar al mundo la obra el Jaime Pumarejo, el alcalde de dicha localidad, se ha apoderado de las redes para darnos una probadita de cómo va la obra ¡y es espectacular! Este viernes el funcionario apareció en un video donde muestra parte de la escultura cuyo modelado va avanzado en "un 70 por ciento". "Tenemos 45 días de trabajo hoy", exclamó su creador, el artista plástico Yino Márquez quien está trabajando en la obra junto con alumnos de la Escuela de Arte local. "Digamos que la parte de abajo la tenemos ya casi definida", explicó al colocarse al lado de las enormes piernas, cinturita y caderas de la obra artística modeladas a semejanza de las de mundialmente famosa artista. Jaime Pumarejo (izq.), alcalde de Barranquilla, Colombia, en el video donde comparte un avance de la estatua en honor a Shakira junto con el autor de la misma, el artista Yino Márquez: Shakira estatua barranquilla Credit: TW/Jaime Pumarejo alcalde Barranquilla Ante el post Shakira reacciónó con un tuit para opinar sobre el progreso de la obra hasta el momento. "Me siento conmovida y profundamente agradecida por este honor que me hacen las manos de este artista y su equipo, talento extraordinario de mi tierra", opinó. "¡Gracias alcalde y gracias mi Barranquilla linda! ¡Te mereces todo! ¡Los quiero tanto!" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De gran formato, la obra medirá "casi siete metros" de altura, asegura el alcalde, es decir, unos 22 pies. Y para su modelado los artistas se inspiraron en el video de uno de los temas más conocidos de la cantane: "Hips Don't Lie", del 2005, donde Shakira aparece con una sexy falda larga que revela sus piernas y su vientre. La idea es combinar la figura con "las olas del mar", aseguró su creador al señalar un rayado que se observa en la base de la figura.

