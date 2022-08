Así dicen que reaccionó Shakira a las fotos de Piqué besándose con su nueva novia Gerard Piqué aparentemente rompió un trato de no mostrarse en público con otra pareja en un año, ¡y Shakira parece que está que arde! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Shakira | Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Shakira y Gerard Piqué no se encuentran en su mejor momento. No solo la pareja tendrá que ir ante los tribunales a discutir la custodia de sus dos hijos, sino que el futbolista aparentemente rompió el trato de no mostrarse en público con otra pareja en un año, ¡y Shakira estaría que arde! Según develó un "confidente de la familia" al portal de noticias español Socialité, la cantante se encuentra molesta por las imágenes que han estado circulando, donde aparece Piqué haciendo demostraciones de amor con su actual novia Clara Chia Marti. Shakira estaría entonces "muy enfadada por ver al padre de sus hijos con su novia en público", dijo la fuente. También aseguró que la expareja "tenían acordado que no podían aparecer en público junto a sus parejas durante su primer año de ruptura". Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images Pero esto es algo a lo que evidentemente Piqué no hizo caso, ya que no tuvo miedo de mostrarse con su nueva chica en el famoso evento SummerFest Cerdanya, donde incluso estaban sus padres. "Se besaron y hubo muchos gestos de complicidad, abrazos y caricias... No se escondieron", expresaron en el podcast Mamarazzis, del diario español El Periódico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira y Piqué, quienes anunciaron su separación el pasado mes de junio, parece que tendrán que ir a juicio por la custodia de Sasha y Milan. "Dada la situación, estamos en condiciones de asegurar que la historia del defensa del Barcelona y la intérprete del 'Waka Waka' acabará en un juicio, con uno y otro enfrentados ante el juez", aseguró el medio español Informalia. Aunque Shakira tenía pensado mudarse a Miami con sus pequeños, lo cierto es que no será así por ahora, ya que el menor de sus hijos comenzará las clases en Barcelona en el mes de septiembre, agregó Informalia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así dicen que reaccionó Shakira a las fotos de Piqué besándose con su nueva novia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.