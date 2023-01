La increíble reacción de Shakira a la publicación de Gerard Piqué con Clara Chía La cantante compartió unas imágenes en las que muestra qué siente y qué le importa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de que Gerard Piqué hiciera oficial su relación con Clara Chía en las redes sociales, todos los ojos se pusieron en Shakira. ¿Qué haría, publicaría o diría ante el gesto de su expareja? Las dudas se resolvieron apenas unas horas después con otras fotos y un mensaje que deja claro qué siente y qué es su prioridad en estos momentos. Por medio de sus historias en Instagram, este jueves por la mañana, la artista compartía unas instantáneas muy significativas. Shakira y Piqué Shakira reacciona a la publicación de Gerard Piqué | Credit: Gerard Piqué: IG Shakira: (Photo by VALERIE MACON / AFP) (Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images) "¡Las tortitas especiales de mamá! ¿Mickey o Panda?", escribía con humor junto a una de las fotos donde muestra una pancake algo quemada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es el desayuno de sus pequeños, Milan y Sasha, y, como ha mostrado en más de una ocasión, se le ha ido la mano en la sartén. "Ok, esto no era muy comestible, afortunadamente mis hijos me tienen mucha paciencia en las mañanas", bromeó la artista. Shakira Shakira hace pancakes a sus hijos | Credit: IG/Shakira Shakira Shakira cocina pancakes para sus hijos | Credit: IG/Shakira Las amorosas instantáneas mañaneras de la Shakira cocinera dejan claro cuál es su prioridad a pesar de todo lo sucedido.

