¡Dúo explosivo! Shakira y Rauw Alejandro unen fuerzas en el video musical "Te felicito" ¡Míralo! Shakira y Rauw Alejandro hipnotizan en su nuevo video musical "Te felicito". Mira la explosiva química de la cantante colombiana y el reggaetonero puertorriqueño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Shakira y Rauw Alejandro lazaron un nuevo tema juntos! La cantante colombiana y el reggaetonero puertorriqueño unieron fuerzas en el video musical "Te felicito". La canción es un reguetón fusionado con funk que celebra los estilos únicos de ambos intérpretes. El video musical —que tiene un look futurista— fue grabado en Barcelona y dirigido por el diseñador gráfico y director de arte catalán Jaume de la Iguana. Según informó la disquera Sony Music, Shakira está grabando su próximo álbum. La artista de 45 años también será productora ejecutiva y parte de un panel de famosos en el programa Dancing With Myself, que se estrenará el 31 de mayo por NBC. En el videoclip, vemos a la barranquillera como una inventora que crea un robot, su versión del hombre ideal que la acompaña en todo. ¡Este robot es Rauw Alejandro, el amor de Rosalía! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira y Rauw Alejandro Shakira y Rauw Alejandro | Credit: John Parra/Getty Images; John Parra/Getty Images for ROLLING STONE en Espanol Rauw Alejandro sigue con su gira "Rauw Alejandro Worldwide Tour 2022", que lo llevará a diversas ciudades en Estados Unidos y a países como México, Colombia y Chile. También lo veremos actuando en la serie Sky Rojo de Netflix.

