¡Shakira y Rauw Alejandro captados juntos en Puerto Rico! Todavía con las noticias frescas de la ruptura del cantante puertorriqueño y Rosalía, las redes enloquecen con las fotos y video que han surgido de Shak y Rauw. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir shakira rauw alejandro Credit: Getty Images (x2) Aún nos encontramos con las noticias frescas de la ruptura de la sorpresiva ruptura de Rauw Alejandro y su exprometida, la cantante española Rosalía, y ahora las redes están enloqueciendo con el surgimiento de unas fotos y video donde se observa a Shakira y al cantante urbano juntos en Puerto Rico. Como recordaremos, la colombiana visitó la isla e hizo historia en la pasada entrega de Premios Juventud donde deslumbró en la alfombra roja con su lookazo y recogió ocho premios en una gala inolvidable. Y al parecer fue justo durante dicha visita a Borinquen que la nacida en Barranquilla habría ido aprovechado para visitar un bonito río al lado de sus hijos Sasha y Milan y muy bien acompañada por el intérprete de "Todo de ti". La encargada de divulgar las imágenes de dicho encuentro fue una usuaria de Twitter identificada como Alanis González, quien compartió fotos al lado del artista más dos instantáneas de la artista colombiana. Dichas imágenes se han propagado como las llamas por redes y han sido reproducidas por múltiples medios internacionales. "Shakira estaba en familia con su madre y sus hijos", explicó la usuaria de Twitter al compartir las imágenes que tomó de Rauw Alejandro y Shakira en Puerto Rico. "Es preciosa y tremenda madre. Ver la relación tan hermosa que tiene con sus hijos es bello. Rauw estuvo jugando con la bola de football americano con el hijo mayor de Shakira". Este lunes Shakira compartió un video de una cascada y unos bañistas que rezaba "La belleza de Puerto Rico" en inglés. Shakira cascada puerto rico Credit: IG Stories/ Shakira SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira y Rauw se conocen desde hace un tiempo y en el 2022 colaboraron en el exitoso tema musical "Te Felicito". Rosalía y Rauw Alejandro confirmaron su noviazgo en septiembre del 2021, en el día del cumpleaños número 28 de la estrella catalana. Este martes fuentes confirmaron a PEOPLE y People en Español que a pesar del amor y el respeto existe entre ambos, los artistas han acordado terminar su relación.

