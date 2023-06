Mientras su excuñado se casaba, Shakira publicó este video: "Por favor, me muero" La artista compartió unas imágenes el mismo día en que Gerard Piqué y Clara Chía acudían al enlace del hermano del deportista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira El video que publicó Shakira mientras se casaba el hermano de Gerard Piqué | Credit: Clara y Gerard: Photo By David Oller/Europa Press via Getty Images) Shakira: (Photo by Eric Alonso/Getty Images) Este viernes era un día lleno de felicidad para la familia de Gerard Piqué. Su hermano Marc Piqué contrajo nupcias con su novia María Valls de toda la vida y se celebró por todo lo alto en una boda de cuento de hadas. A ella, además de familiares y amigos, no faltó Clara Chía, la novia del exfutbolista con quien se dejó ver tímidamente a la salida de la iglesia. Un enlace al que no fueron los hijos del deportista, según apunta la prensa española, porque la propia artista prefirió que no coincidieran con la nueva novia del papá. Clara y Gerard Clara y Gerard | Credit: (Photo By David Oller/Europa Press via Getty Images) Mientras tanto, la mami y sus pequeños están disfrutando de unas merecidas vacaciones en Costa Rica, desconectados de casi todo. En medio de estos días de relax, Shakira compartió un conmovedor video coincidiendo con la mega boda de su exfamilia política. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Por favor, me muero", escribió junto a la enternecedora publicación. El video muestra al reconocido presentador chileno Cristián Sánchez y su hijita cantando a dúo el tema "Acróstico" de Shakira. Unas imágenes realmente enternecedoras que ablandaron el corazón de la colombiana. Fue tal la emoción del comunicador al ver que la artista a quien tanto admira él y, especialmente, su hija Gracia, se había hecho eco de este video, que así mismo se lo agradeció. "¡Aún no lo puedo creer! Gracias, Shakira, por haberte fijado en este video que hizo la Gracia… ¡es fanática tuya! Y gracias por esta canción preciosa que nos llegó al corazón a todos", le expresó.

