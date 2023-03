Shakira publica emotivo video después de las declaraciones de Gerard Piqué sobre su canción La cantante compartió una publicación que lo dice todo sin necesidad de más palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira ponía al mundo a bailar hace apenas unos días tras su intervención en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Una de las apariciones más esperadas en la interpretó la sesión #53 de Bizarrap. Una sesión de la que, de forma serena pero directa, finalmente Gerard Piqué dio su opinión. "Las personas tenemos una responsabilidad, los que somos padres, de intentar proteger a tus hijos. A partir de ahí cada uno toma las decisiones que cree oportunas", dijo al periodista Jordi Basté en el programa radial El món a RAC1. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Apenas unas horas después de estas declaraciones, Shakira compartió un emotivo video con un significado muy evidente. Digan lo que digan, está feliz, encantada y, sobre todo, agradecida con lo sucedido y a las personas que lo han hecho posible. shakira pique Credit: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images; Todd Owyoung/NBC via Getty Images Todavía con el corazón a mil por la acogida, no solo de su música y la sesión #53 con el argentino, sino también de su mensaje, la artista colombiana decidió publicar este video de lo que vivió más allá de cámaras durante su viaje relámpago a Nueva York. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias a mis fans de Club de Fans Shakira Bogotá por venir a estar conmigo y por estos momentos inolvidables. Los quiero mucho", escribió la intérprete, que este año forma parte de la lista de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español. Sus seguidores viajaron desde Colombia hasta la ciudad de los rascacielos para compartir un ratito con ella y disfrutar de su nueva melodía. Pero, especialmente, para darle todo el apoyo moral. Como ya dijo Shakira durante su entrevista con Fallon, publicar este tema ha sido descubrir que, no solo tiene fans, sino que cuenta con toda una hermandad que, de alguna forma, le ha ayudado a sobrellevar mejor una etapa tan delicada de su vida personal.

