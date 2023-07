Shakira publica este video en medio de señalamientos por la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro La artista ha puesto un poco de paz, cordura y mucha alegría entre tantos comentarios sobre su encuentro con el cantante en Puerto Rico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hay coincidencias que salen caras. Y Shakira y Rauw Alejandro se han visto salpicados, sin querer, por una de ellas. Durante la visita de la artista a Puerto Rico para asistir a Premios Juventud, decidió hacer una parada en algunos de los parajes más bonitos de La Isla del Encanto. Fue en uno de ellos donde compartió un rato agradable en familia con el que fue su compañero de tema en "Te felicito". La colombiana acudía con sus hijos y su hermano y allí pasaron un buen rato con su colega de profesión. Todo estaba bien hasta que el intérprete y su expareja, Rosalía, anunciaban esta semana su ruptura y final de compromiso. Las mentes de los usuarios en las redes hicieron cuentas y al sumar añadieron a Shakira y Rauw en la ecuación. Shakira Shakira | Credit: Photo © 2023 Zuma Press/The Grosby Group Finalmente el intérprete de "Playa Saturno" publicó un comunicado negando infidelidad y terceras personas en la decisión y todo quedó aclarado. Por su parte, Shakira también ha querido quitar leña al fuego con una publicación de lo más tierna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ella aparece con sus hijos y una amiga cantando el mítico "El Rey", de José Alfredo Jiménez. Una divertida publicación desde el partido de los Dodgers que deja clara cuál es su posición ante la vida y rumores infundados. "¡En el juego de los Dodgers con mis niños anoche, qué buen juego!", escribió junto a las entrañables imágenes. La artista está más radiante y feliz que nunca retomando una actividad social que por los últimos meses en Barcelona era inexistente. Estar con sus hijos y disfrutar de su compañía es, tal y como se puede ver, su mejor y más eficaz secreto de belleza. Lo demás está de más.

