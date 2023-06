¡Shakira publica una de las fotos más esperadas del momento! La artista utilizó sus redes para compartir una imagen muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Shakira | Credit: Jim Poorten/NBAE via Getty Images Desde que Shakira comunicara la ruptura con Gerard Piqué hace algo más de un año, la artista ha sido noticia día sí, y al otro, también. A lo personal hay que sumarle los éxitos en lo profesional alcanzados con hits mundiales como "Monotonía", la sesión #53 con Bizarrap y su más reciente tema dedicado a sus hijos, "Acróstico". También ha estado en la palestra por la situación familiar. Su padre, William Mebarak, sufría una fuerte caída en Barcelona y desde entonces ha estado en un delicado estado de salud que le ha mantenido en constante observación médica. En estos días, era operado en Colombia, donde estuvo acompañado de sus hijos y esposa, Nidia del Carmen Ripoll, en todo momento. Hasta allí se trasladó Shakira quien, a través de sus redes, agradeció al hospital encargado de esta intervención quirúrgica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En estos momentos tan importantes en su vida personal, Shakira alegraba la vista a sus seguidores con una imagen entrañable que todos esperaban. Y es que, desde hace tiempo, no compartía una foto actual con alguno de sus progenitores, hasta ahora. "Sí, a mi edad, todavía me siento en el regazo de mi mamá", escribía junto a una foto con Nidia. Madre e hija se dejaron ver de lo más felices y sonrientes, lo que también alegró a sus más de 87 millones de seguidores en Instagram. La familia siempre ha sido la mayor prioridad de Shakira, por encima de todo lo demás. Sus padres le han acompañado allá donde ha estado ella y han sido su mayor apoyo en las buenas y en las malas. Ahora es ella quien está con ellos incondicionalmente. Una imagen vale más que mil palabras.

