¡Shakira publica sus primeras fotos en Miami y en la mejor compañía! "Reencontrándome con la familia" La cantante colombiana se mostró sonriente, plena ¡y muy bien arropada! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Atrás quedó Barcelona. Shakira ha comenzado una nueva etapa y está feliz. Así mismo lo ha compartido ella en sus redes sociales, donde ha publicado unas fotos entrañables. En las mismas aparece muy bien acompañada por amigos y colegas a los que considera casi familia y que comparten con ella la misma ciudad. Su sonrisa tiene un brillo diferente, así lo demuestra uno de los selfies de la cantante desde el público mientras asistía al concierto de su compañero, Juan Luis Guerra, al que dedicó unas tiernas palabras. "Qué suerte y qué lujo poder escuchar en vivo a Juan Luis Guerra, mi hermano espiritual y uno de los artistas que más ha llenado tantos momentos de mi vida y de la vida de mi gente", escribió. Shakira Shakira se muestra feliz y con grandes amigos en Miami | Credit: (Photo by Gustavo Caballero/Getty Images) Precisamente allí es que se encontró a dos cantantes con los que ha trabajado y a los que le une una amistad muy bonita. Prince Royce y Manuel Turizo. "Qué lindo encontrarme con amigos y colegas", añadió junto a una simpática imagen de los tres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, sin duda, una de las fotos que más llegó al público fue la que se tomó junto a uno de los productores más importantes a nivel mundial que, para ella, es mucho más que eso, es familia. Shakira Shakira disfrutando del concierto de Juan Luis Guerra | Credit: IG/Shakira Shakira Shakira junto a Manuel Turizo y Prince Royce | Credit: IG/Shakira Se trata de Emilio Estefan. La instantánea es la viva imagen de la felicidad y la complicidad entre amigos. y así mismo lo hizo saber. "Reencontrándome con la familia", expresó de esta foto que también compartió el empresario cubano. Shakira ha vuelto a casa, un lugar mucho más cálido, en todos los sentidos, donde está decidida a ser feliz junto a sus dos grandes amores, sus hijos, Milan y Sasha.

